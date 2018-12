Antonio Tasso relatore alla “International conference of human rights” di Tirana

Di:

Il deputato sipontino Antonio Tasso è stato tra i relatori alla Conferenza Internazionale, organizzata dal CNRI in occasione del “70° Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” e svoltasi a Tirana il 15 dicembre scorso.

Sul prestigioso palco – davanti ad oltre 2500 presenti nel grandioso auditorium “Hasraf 3” ed in collegamento con 42 Paesi Europei, Nord Americani e Australia – oltre all’On. Tasso, sono saliti S.E.Maryam Rajavi, Presidente del CNRI; Patrick Kennedy, ultimo figlio del Senatore Ted Kennedy, politico americano e membro del Senato dello Stato del Connecticut; Gerry Horkan, Vice Presidente della Commissione Finanze del Senato Irlandese; Ingrid Betancourt, ex senatrice franco/colombiana, rapita dalla “Revolutionary Armed Force of Colombia” (FARC), mentre era in corsa per le “presidenziali” in Colombia; Pandelj Maiko, Premier albanese per due mandati ed attuale Ministro per la Diaspora; Fatmir Mediu, ex Ministro della Difesa e attuale Parlamentare albanese.

Nel suo apprezzato intervento, il deputato Tasso, ricordando che l’art.1 della “Universal Declaration of Human Rights” dice che “…Tutti gli uomini sono nati liberi ed eguali nella dignità e diritti”, afferma che “…E’ giunto il momento per riflettere su quanto abbiamo fatto per sostenere i diritti universali; quante generazioni sono state perdute combattendo per un’idea, quante persone stanno rischiando le loro vite per ciò che credono sia giusto” osservando che “…Ci sono ancora società dove i diritti umani basilari e le libertà fondamentali sono spesso negate ed è con profondo dolore che leggo delle esecuzioni, carcerazioni e fustigazioni per “ disturbo dell’ordine pubblico” e “propaganda contro il regime”, mentre l’obiettivo di un governo equo e giusto dovrebbe essere promuovere dignità, umanità e rispetto tra i suoi cittadini, per prevenire un mondo di odio, diseguaglianza e disperazione”. Un passaggio riguarda anche le donne che “…sono una componente indispensabile per sperare in un mondo migliore ed elemento essenziale per il progresso della società…” dal momento che “…vi sono numerosi esempi di virtù femminili in ogni angolo della sfera umana…”, conclude Tasso.

