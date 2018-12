“Casa di Padre Pio” di San Giovanni Rotondo, volontariato ANC Manfredonia

Di:

Dopo “amare” è “aiutare” il verbo più bello del mondo (Bertha von Suttner)

Il volontariato può offrire ad una realtà che opera nell’ambito dell’assistenza a persone in condizioni di fragilità quale è la Residenza per anziani “Casa di Padre Pio” di San Giovanni Rotondo, un valore che non può essere iscritto in un Bilancio d’esercizio redatto in termini contabili e patrimoniali ma che può fare la differenza nel risultato di ogni giorno.

All’interno dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Manfredonia – convivono da diverso tempo esperienze preziose e consolidate d’associazionismo quali, gli amici dell’Anna Rizzi, la Residenza per anziani “Casa di Padre Pio” di San Giovanni Rotondo ecc.che attraverso la dedizione di infaticabili volontari affiancano e supportano il personale di assistenza in particolari momenti della giornata.

Oggi la Sezione dell’A.N.C. di Manfredonia ha fatto visita alla residenza per anziani “Casa di Padre Pio”, facendo dono di un “Diffusore amplificato, con mixer integrato”.

E’ un apparecchio top; ha il bluetooth, si collega al computer, ha due microfoni e il tele comando e si possono collegare altri apparecchi; ha una batteria della durata di oltre due ore.

Presenti alla consegna: Il Direttore della Casa Dr. Raffaele Ciuffreda, il Dr. Fabio Ricci, l’assistente sociale D.ssa Iadanza Maria Teresa, la Dott.ssa Renata Mangiacotti, , Isani Maria Pia, Fabio Ricci e Leo Carriera, oltre agli anziani e al personale paramedico e non.

E’ stato fatto dono ai vari responsabili di un Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri 2019.

Per l’A.N.C. erano presenti il Coordinatore Provinciale e Presidente della Sezione ANC di Manfredonia Dr. Michele Trotta, il Consigliere Antonio Gatta e la sig.ra Libera Stuppiello.

Il dono è stato accettato con grande gioia.

Il volontariato è il lavoro retribuito con il sorriso ( Federico Mario Galli )

fotogallery