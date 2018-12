Fuoco in centro rifiuti a Monte S.Angelo, deposito distrutto

Di:

Persone non ancora identificate hanno appiccato il fuoco, nella notte, ad un prefabbricato in legno usato come deposito di attrezzi nell’area ecologica gestita dalla ‘Tecneco’, ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani, in via Cimitero a Monte Sant’Angelo. La struttura è andata completamente distrutta e le fiamme hanno lambito un altro prefabbricato che ospita gli uffici della ditta nel comune del Foggiano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza dell’impianto al fine di identificare i responsabili. Gli inquirenti non hanno trovato tracce di liquido infiammabile, ma non escludono la matrice dolosa.

È il secondo attentato incendiato che si verifica ai danni della ditta ‘Tecneco’ di Monte Sant’Angelo. Il primo è avvenuto a luglio scorso quando ignoti incendiarono due vasche per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

fonte ondaradio