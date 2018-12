Giovanni, una vita da operatore del 118 “Sacrifici, volontariato e rischio licenziamento”

Di:

Foggia. “Fare l’operatore del servizio Emergenza Urgenza 118 comporta il vivere tante difficoltà e tanti momenti amari… si interviene per incidenti stradali con vite spezzate ….bimbi che perdono la vita per una patologia o una malformazione….anziani sofferenti con familiari che soffrono…”.

Storia di Giovanni. Un operatore del 118, tra i tanti, a rappresentare la quotidianità di un mestiere vissuto sulla strada, a soccorrere persone. Un mestiere fatto di imprevisti continui che richiedono nervi saldi e determinazione.

“Ti assicuro che se fosse stato un altro lavoro lo avrei lasciato da tempo…ma io amo questo e non riesco a farne al meno”.

Un mestiere che richiede abnegazione, quella di Giovanni.

“Capita che mi assento per febbre o altro …beh, credimi, devo tornare subito..perché dentro di me succede che mi preoccupo del fatto che per colpa mia qualcuno non riesca a vivere”.

Arrivare a fare l’operatore del 118 richiede però tempi lunghi di attesa e gavetta, contrariamente a quanto forse si potrebbe pensare.

“Ho fatto tanti sacrifici nel volontariato, poi sono passato ad associazioni private …che pagano 40 euro a turno …festivo o non ….e ne spendi 15 di carburante per spostarti e raggiungere la postazione. Più turni fai più si guadagna, ma il massimo del guadagno mensile non supera i 700 euro e, al netto delle spese, ti porti a casa 400/500 euro…e questo pre fatto per 10 anni”.

La trafila può durare tanti anni, dunque, e la speranza di raggiungere la stabilità economica può arrivare a sembrare un miraggio.

“In quegli anni in cui ero volontario nacque Sanitaservice che prese in carico il servizio di Emergenza Urgenza del 118 su Foggia ed altri comuni lasciando fuori Bovino, Manfredonia e altri 14 comuni con la promessa di internalizzazione per gli operatori. Ma sono passati ormai 11 anni da allora e nulla ancora succede”.

E le disfunzioni non mancano.

Le associazioni pare che contino soprattutto sul volontariato per operare, “prendono dalla Asl 24mila euro al mese, ma hanno l’obbligo di 4 assunzioni affidando il resto del lavoro ai volontari…anche se alcuni, come me per esempio, hanno seguito o seguono una turnazione regolare, come se fossero dipendenti, con orari che vanno dalle 08:00 alle 14:00 per il primo turno e, per il secondo, dalle 14:00 alle 20:00. E la notte dalle 20:00 alle 08:00”.

“Altro che volontariato, è un vero lavoro nero. E purtroppo” Giovanni spiega “non mi è stato mai possibile ribellarmi, perché sarei stato il solo a farlo”.

E così sembrerebbe che siano diversi i volontari che continuano a prestare il loro servizio in condizioni simili a quelle raccontate da Giovanni, che, sperando in un domani con condizioni migliori si procurano una paga facendo un secondo lavoro.

L’assunzione poi arriva. “da agosto 2018 sono stato assunto dalla Sanitaservice tramite agenzia con un contratto che va dal 10 agosto al 15 dicembre e prorogato fino al 31 marzo con ulteriore proroga fino ad agosto prossimo. Per più di un anno, però, non possono rinnovare il contratto a causa della nuova legge ‘decreto dignità’ che prevede contratti della durata di non oltre 1 anno con le agenzie, dopodiché o l’azienda ti assume o ti licenza”.

E sembrerebbe questo sia successo a 48 dipendenti/operatori negli ultimi tempi: a scadenza, il contratto non si è potuto rinnovare. Sembrerebbe che, essendo la Sanitaservice un’azienda privata gestita dalla Asl, questa non potrebbe assumere in condizioni diverse da quelle dettate dal decreto Dignità.

E “così oggi si sono visti arrivare il licenziamento 48 soccorritori nonché padri di famiglia”.

Ci sarebbe comunque la possibilità di un concorso che si farà, secondo quanto dichiarato dai dirigenti della Sanitaservice, a gennaio.

Tuttavia, secondo gli operatori precari con servizio pregresso, i requisiti previsti per l’accesso alla procedura concorsuale risulterebbero limitanti.

Non verrebbero infatti considerati gli anni di anzianità di servizio svolto in qualità di volontariato pur essendo stato svolto questo in condizioni pari a quelle di un dipendente che percepisce uno stipendio e tanti altri vantaggi. “Non sarebbe giusto riconoscere dei punteggi alti come anzianità di servizio anche fatto a titolo di volontariato? Diversamente si può rischiare di perdere il lavoro svolto con amore per tanti anni”.

A cura di Daniela Iannuzzi ,

Foggia 17 dicembre 2018