Comune Manfredonia. Ispezione degli impianti termici, proroga per la Pegaso

Manfredonia, 17 dicembre 2018. “Servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici”: con recente atto del Comune di Manfredonia, è stato determinato di procedere, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 231 del 21.11.2018 alla proroga senza soluzione di continuità fino al 31.12.2018, alle condizioni e patti di cui al contratto principale Rep. N. 9669/2015, per una spesa complessiva di € 93.411,33, con clausola rescissoria in caso di affidamento del servizio ad un nuovo organismo a seguito del compimento delle procedure di gara.

E’ stato dato atto che occorre impegnare la spesa di € 93.411,33, per il servizio fino al 31.12.2018, in favore della ditta Pegaso Multiservice a.r.l. esecutore del servizio, al cap. di bilancio n. 4819 dell’E.F. 2018.

