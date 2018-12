Manfredonia premiata tra i Comuni Ricicloni Puglia

Di:

C’è anche Manfredonia tra le città premiate oggi da Legambiente Puglia nel corso dell’XI edizione di Comuni Ricicloni Puglia, la manifestazione realizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente della Regione Puglia e di Anci Puglia che fotografa e premia le performance dei Comuni in tema di gestione sostenibile dei rifiuti.

Manfredonia è stata premiata con la Menzione Speciale Teniamoli d’Occhio per aver raggiunto nei primi nove mesi del 2018 una media percentuale di raccolta differenziata superiore al 55%.

Inoltre, il comune sipontino si è aggiudicato la novità di questa edizione, ovvero il premio Io Sono Legale, assegnato a quelle Amministrazioni che conducono un’intensa attività di contrasto al fenomeno del sacchetto selvaggio, ossia all’incivile abbandono dei rifiuti nelle campagne e nelle periferie delle città. A ricevere il premio, oltre a Manfredonia, solo altre due città quali Bari e Lecce.

“In questa edizione – ha commentato Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia – aumentano i Comuni virtuosi e grazie al loro lavoro meritorio, che oggi premiamo, la media percentuale regionale di raccolta differenziata è cresciuta di ben dieci punti percentuali rispetto allo scorso anno e di conseguenza si è ridotta la quantità di rifiuti urbani smaltita in discarica”.

Per rendere virtuosa e circolare l’economia in Puglia serve ridurre la produzione dei rifiuti, interrompere l’uso delle discariche, realizzare la rete degli impianti di selezione, trattamento e riciclo, e responsabilizzare i cittadini attraverso una capillare informazione. E qui entra in gioco il ruolo importantissimo dei Comuni.

“A Manfredonia ce la stiamo mettendo tutta. Certo, la raccolta porta a porta non è semplice, ma i risultati cominciano a vedersi e, oltre al lavoro svolto dall’ASE, i riconoscimenti ricevuti oggi sono frutto soprattutto dell’impegno dei cittadini”, ha commentato il Sindaco Angelo Riccardi, invitato a Bari a ritirare i premi. “Gli incivili ci sono, ma come Amministrazione lavoreremo sodo per rafforzare il più possibile il senso civico di coloro che cercano di vanificare gli sforzi di tutti sporcando la città e, grazie al prezioso lavoro svolto dagli agenti della Polizia Locale, con cui voglio condivedere il premio, continueremo ad individuarli per scoraggiarli”.

