Mattinata. Processo “In Nome del Padre”: irrealizzabile quel piano di fuga

Il progetto di fuga dei due detenuti dal car­cere era irrealizzabile e non potevano certo bastare i fili dia- mantati da usare per segare le sbarre fatti arrivare in prigio­ne, ragion per cui il reato di tentata evasione non sussiste. Quanto poi alla detenzione il­legale di due fucili, ritrovati dalla Guardia di Finanza che intercettava i telefonini usati dentro il carcere da alcuni de­tenuti, ne risponde soltanto il garganico che ha ammesso il possesso della armi, ma non anche il figlio e un altro im­putato che non ebbero mai la disponibilità di quelle armi.

Così, in estrema sintesi, le tesi difensive nel processo abbre­viato «In nome del padre», in corso davanti al gup del Tri­bunale di Foggia nei confronti di 9 garganici accusati a vario titolo di detenzione illegale di armi, tentata evasione e favo­reggiamento della latitanza. Il gup Domenico Zeno dopo le arringhe difensive ha rinviato l’udienza a gennaio per le re­pliche del pm e dei difensori, poi il giudice dovrebbe entrare in camera di consiglio per pronunciare la sentenza di primo grado.

fonte www.ondaradio.info