Bilancio, parere negativo della VI e della VII Commissione

Di seguito, una nota del consigliere regionale Luigi Morgante. “Anche oggi, sia in quinta che in sesta commissione, dove eravamo chiamati ad esprimere un parere consuntivo sull’ultima manovra finanziaria dell’ente, la maggioranza è andata sotto, mostrando ancora una volta la mancanza di numeri, coesione, identità, idee, responsabilità che ha caratterizzando in pratica tutto il mandato, e che da più di un anno paralizza l’attività amministrativa in Regione.

Una conferma e non un’eccezione, quindi. E ai pugliesi sempre più delusi, traditi, preoccupati non resta ormai che attendere le elezioni, per mandare finalmente a casa gli artefici di una nutrita collezione di disastri, vissuti e pagati sulla propria pelle dai cittadini”.