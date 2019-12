Bonetti a Foggia “Sbloccare risorsa umanità”

“I territori devono ripartire dagli elementi di positività che possiedono, senza ignorare le segnalazioni di criticità ma animando un welfare di comunità che renda lo sviluppo sostenibile e coinvolga in pieno le istituzioni”.

Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, in visita ieri a Foggia per presentare, assieme agli esponenti locali di Italia Viva, il progetto di riforma Family Act, oltre che per incontrare i cittadini nei luoghi in cui si parla di famiglia.

Nel corso dell’incontro alla Sala Fedora, la ministra Bonetti ha illustrato le misure di sostegno alle famiglie con l’obiettivo di creare sistema permanente di supporto ai nuclei famigliari che ha come obiettivo la creazione di un fondo per le famiglie che accompagnerà il figlio dalla nascita all’età adulta. Lo stanziamento del Governo è importante: 30 milioni di euro nei prossimi anni per realizzare progetti educativi per i più piccoli e attività di supporto soprattutto in quei territori con un alto tasso di criticità. Il che, in una provincia come quella di Foggia agli ultimi posti per qualità della vita, suona come stimolo e voglia di riscatto. “Dobbiamo ripartire dalle famiglie”, è l’invito che la ministra Bonetti ha più volte rimarcato durante la visita nel capoluogo dauno, dove significativa è stata anche la partecipazione alla cerimonia di donazione di una panchina rossa al Comune di Foggia, dedicata alle vittime di femminicidio.

Precedentemente, due eventi che hanno reso particolarmente significativa la presenza di Elena Bonetti a Foggia.

L’incontro con istituzioni e associazioni del terzo settore al Centro Polivalente Parcocittà, dove è forte l’impegno proprio a favore delle famiglie con progettualità mirate e pensate per dare loro un punto di riferimento a livello culturale e sociale.

E poi all’ingresso del Teatro Giordano, dove Italia Viva ha donato al Comune di Foggia una panchina rossa per non dimenticare la battaglia quotidiana contro la violenza sulle donne e per affermare nella nostra città i diritti delle donne alla libertà e alla felicità attraverso un simbolo.

“Siamo onorati della visita della ministra Bonetti alla città di Foggia – hanno sottolineato dal coordinamento provinciale di Italia Viva Foggia -. Quello della famiglia è un tema non differibile nell’agenda politica nazionale, e crediamo che le attività per genitori e bimbi siano innanzitutto un’azione civica da compiere, da cui nessuno può sentirsi escluso”.