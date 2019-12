Celebrazione 50° anniversario Istituzione Liceo Classico Ascoli Satriano

Un evento di alto profilo culturale che vedrà l’avvicendarsi di varie iniziative che avranno luogo nella prestigiosa cornice del Polo Museale,messa a disposizione dal Vescovo della diocesi ,Mons. Luigi Renna.

Una solenne cerimonia di gemellaggio tra i licei classici “ V. Lanza”di Ascoli Satriano” e il Liceo Classico “P. Giannone” di Benevento aprirà i festeggiamenti venerdì 20 dicembre alle ore 17.30.La cerimonia prevede,altresì, la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa ed un indirizzo di saluto da parte dei due Dirigenti Proff. Luigi Mottola e Giuseppe Trecca e del Sindaco della città di Ascoli Satriano, avv. Vincenzo Sarcone; a seguire una tavola rotonda sui temi:” l’azione poetica al tempo dei social” e “ l’importanza degli studi classici nello sviluppo del pensiero” ,relatori Enzo Lamartora ,poeta e scrittore e Chiara Merighi,filosofa e psicoanalista.

Un’esibizione musicale offerta dal Soprano Nunzia Santidirocco,accompagnata al pianoforte dal M° Massimiliano Damato,chiuderà la giornata.

La mattinata di sabato 21 dicembre sarà aperta da una Messa di Ringraziamento celebrata dal Vescovo della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano,Mons.Luigi Renna,nella Cattedrale di Ascoli Satriano,a cui farà seguito la “Preghiera alla Vergine” tratta dalla Divina Commedia;la mattinata si chiuderà con un omaggio al centenario Mons. Antonio Silba,ex docente del Liceo.

Alle 18.00 nuovo appuntamento presso l’Auditorium del Polo Museale che avrà come protagonisti gli ex liceali e gli ex docenti del Liceo sulla storia dei 50 anni del Liceo. Non mancheranno momenti teatrali di alto profilo sul mondo classico, curati dagli attuali alunni e docenti. Ciliegina sulla torta sarà una rappresentazione tratta dall’Antigone di Sofocle “Antigone e Creonte :”la legge del cuore o del Nomos?”.

Seguirà l’omaggio alla prof.ssa Ripalta Bonetti,storica promotrice del nostro Liceo.Una esibizione del tenore Romolo Bruno,accompagnato dal M° Davide Luchena e un concerto del coro “Lanza –Perugini” chiuderà l’evento.

I coordinatori

Prof.ssa Gilda Pedarra Prof.ssa Concetta Soldo

Docente Liceo “V. Lanza” Docente Liceo “V. Lanza”

Biagio Gallo

Ex liceale-Liceo “V. Lanza”