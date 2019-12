Foggia. Estorsione continuata e aggravata: inammissibile ricorso di Mario Clemente

. “(..) Deve ritenersi che il tribunale abbia fornito idonea ed esaustiva motivazione in merito alla gravità indiziaria a carico dell’indagato. Il ricorrente non ha formulato censure in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari“.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal legale di Mario Clemente, classe 1980 Foggia, contro un’ordinanza del Tribunale di Bari del giugno 2019 che aveva respinto l’istanza di riesame proposta dal Clemente contro un’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Bari nel maggio 2019, che aveva applicato nei confronti dell’uomo “la misura della custodia in carcere, in quanto attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso nel delitto di estorsione continuata e aggravata dal fine di agevolare un’associazione mafiosa e dal metodo mafioso, commesso in danno di un gestore di due esercizi pubblici.”

Il tribunale di Bari, come osserva la Cassazione in una sentenza di recente pubblicazione, “dopo avere riportato ampi stralci della ordinanza impugnata ha sottolineato che il compendio indiziario è costituito dalle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, che ha indicato il Clemente come uno dei soggetti presenti in occasione della richiesta estorsiva formulata dal Frascolla, esponente apicale del gruppo criminale organizzato che pretendeva il denaro per assicurare il mantenimento dei carcerati”.

Il ricorso

Contro il provvedimento aveva presentato ricorso l’indagato tramite il suo difensore deducendo: “violazione di legge, travisamento degli atti , carenza e illogicità della motivazione poiché il tribunale ha respinto l’assunto difensivo secondo cui la mera presenza del Clemente in occasione dell’incontro della persona offesa, con Frascolla, in cui venne formulata la richiesta estorsiva, sarebbe insufficiente a dimostrare il contributo concorsuale dell’indagato, ed anche il rilievo che la persona offesa è soggetto particolarmente vicino a Emiliano Francavilla, ritenuto un tempo capo della batteria omonima nell’ambito del sodalizio criminoso Sacra Corona Unita, e il Clemente avendo rapporti di colleganza familiare con il predetto Francavilla, non potrebbe essere coinvolto nell’estorsione ai danni di un amico storico del Francavilla”.

“Il ricorrente deduce inoltre il travisamento degli atti compiuto nella motivazione del provvedimento impugnato, poiché la persona offesa ha indicato il Clemente come soggetto presente insieme al Frascolla in occasione dell’incontro, ma ha precisato che la richiesta estorsiva è stata formulata solo da quest’ultimo, utilizzando un’espressione da cui si desume che il Clemente è rimasto in disparte e non ha partecipato alla discussione; sottolinea che anche a volere riconoscere la presenza del Clemente in occasione della richiesta estorsiva, tale elemento non può ritenersi sufficiente ad integrare la condotta concorsuale, non potendosi configurare un contributo morale e non risultando ulteriori rapporti tra la persona offesa e il Clemente”.

“In buona sostanza secondo il ricorrente la presenza dell’indagato potrebbe essere stata meramente occasionale ed estemporanea e non ha apportato alcun contributo né materiale né morale alla condotta criminosa. Inoltre è da ritenersi estremamente significativo la circostanza che oltre a non registrarsi il diretto coinvolgimento dell’indagato nei dialoghi intercettati, dalle dette registrazioni non emerge alcun fattivo contributo del predetto”.

La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché manifestamente infondato.

Tra l’altro, la Cassazione ha osservato che “I giudici del riesame hanno esaminato la condotta delittuosa del ricorrente ricostruita attraverso un compendio indiziario, connotato della necessaria gravità, tratto dalle dichiarazioni della persona offesa, la cui attendibilità la difesa non ha contestato, che attestano la presenza dell’indagato in occasione dell’incontro in cui Frascolla formulò la richiesta estorsiva nei confronti della persona offesa”.

“Il tribunale non ha posto in essere alcun travisamento della prova ma ha correttamente evidenziato che risulta inverosimile l’assunto difensivo secondo cui l’indagato si accompagnava nell’occasione al Frascolla del tutto casualmente e non era consapevole di quanto stesse accadendo in sua presenza, poiché non è credibile che un soggetto decida di eseguire un’attività delittuosa consentendo a terzi estranei e inconsapevoli di assistere all’incontro stabilito con la vittima. Il tribunale ha inoltre evidenziato una conversazione in cui i coindagati parlano del Clemente come uno degli esponenti del clan Francavilla-Sinesi in grado di sparare”, osserva la Cassazione.

“Le argomentazioni svolte dal tribunale a pagina 16 consentono di escludere, nei termini indiziari che regolano questa fase, che la presenza del Clemente in quell’incontro fosse casuale e inconsapevole, stante la comune matrice delinquenziale dell’iniziativa criminosa”.