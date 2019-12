Gema, ricorso Tavasci contro sentenza Appello: inamissibile per Cassazione

. Con sentenza di recente pubblicazione , la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal legale di fiducia di, all’epoca dei fatti amministratore dellas.p.a., contro una sentenza del 27 novembre 2018 della Corte d’Appello di Bari.

Come risaputo, la Gema Spa era la società incaricata dell’accertamento e della riscossione dei tributi e di altre entrate locali nell’interesse di numerosi comuni della Provincia di Foggia.

Nel ricorso in oggetto in Cassazione sono stati ascoltati i difensori delle costituite parti civili:il comune di Apricena,il comune di San Severo; il comune di Castelluccio dei Sauri; il comune di Rodi Garganico; il comune di Trinitapoli; il comune di San Paolo di Civitate; il comune di San Giovanni Rotondo; il comune di Rocchetta Sant’Antonio; il comune di Anzano di Puglia¸la Confederazione dei Consumatori, nonché, il comune di Vieste.

Il ricorso, la sentenza del Gup di Foggia

Il legale di Tavasci aveva presentato “ricorso contro la sentenza con la quale la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma di quella emessa dal G.u.p. del Tribunale di Foggia aveva assolto il prevenuto dagli addebiti di falso, dichiarando il non doversi procedere nei confronti dello stesso, quanto al reato ex art. 2932 cod. civ. sub d), per intervenuta prescrizione, e però limitatamente all’episodio contestato in data 31 dicembre 2010; rideterminato in anni tre e mesi due di reclusione la pena complessiva relativa al restante episodio oggetto del menzionato capo d), nonché ai fatti di peculato di cui ai capi b) e m) – quest’ultimo, ritenuto estraneo all’ambito del devolutum – ed a quelli di false comunicazioni sociali sub c) e di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, sub e).

Ha inoltre conseguentemente sostituito la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea e ridotto a misura di giustizia (come da dispositivo) l’ammontare della provvisionale liquidata in favore di ciascuna parte civile, fatta eccezione per quella – eliminata – a beneficio della Confconsumatori, ferme la condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, nonché le statuizioni ulteriori del primo giudice”.