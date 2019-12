Iammarino, autore brano Zalone “Foggia terzultima ma per colpa sua”

“Allora, lo rispiego qui, un’ultima volta, poi basta, che mi scappa da ridere…è una canzone che abbiamo scritto per gioco, io e Checco, e per la quale alcuni foggiani, miei concittadini, si sono offesi, forse più per via di qualche sito che titolava tipo ““, che per averla ascoltata davvero”.

Inizia così Antonio Iammarino, musicista originario di Foggia, coatore del brano andato in onda da Fiorelloa RaiPlay! dopo le polemiche scatenate in questi giorni.

“Perchè se l’avessero ascoltata davvero avrebbero capito che la canzone è in realtà una dichiarazione d’amore che un foggiano (interpretato da Checco, reduce da un impegnativo lavoro attoriale per imparare la corretta pronuncia di “so’ turn’t a Fogg”), emigrato a Parigi, vuole dedicare alla sua città lontana”.

“Perchè, ok, Parigi sarà pure la città più bella del mondo, e noi a Foggia avremo pure qualche problemino (“la spazzatur… la delinquence… la povertè…”), ma lui ama la sua città e vuole comunque tornare“

“Perchè noi non abbiamo la Tour Eiffel, ma (metaforicamente) almen t’nim u bidet!!

Evidentemente però la poesia e l’amore parlano lingue sconosciute al cuore di alcuni.

Vabbè, insomma, sono partite un po’ di proteste, gente scandalizzata che sbraita cose tipo “Zalone, barese, che parli di Bari!! che la sua città non è messa meglio di Foggia!! Come si permette!!!”

“Una roba da ultras, da curva sud, cose così. Per fortuna molti altri hanno capito. In ogni caso gli unici presi per il culo erano, semmai, i parigini. E speriamo non se ne accorgano, perchè sono molti di più”.

“Ho avuto il piacere di lavorare (scrive nella sua biografia), come pianista live e in studio, per molti artisti: Raf, Marco Masini, Anna Oxa, Patty Pravo, Annalisa, Enrico Ruggeri, Silvia Salemi, Bungaro, Erica Mou, Lodovica Comello, Irene Fargo, i Baraonna, Federico Straga’, Pino Insegno, Giampiero Artegiani e con tanti altri in occasione di concerti ed eventi televisivi.

Ho scritto canzoni, testi e musiche, per (o con) Fiorella Mannoia, Tiziano Ferro, Noemi, Giordana, Marco Masini, Giusy Ferreri, Raf, Nina Zilli, Federica Carta, Erica Mou, Raige & Giulia Luzi”.