L’artistico presepe di Sante De Biase nello scrigno dell’abbazia “teutonica” di San Leonardo

Tanto tuonò che piovvero Angeli sull’antica abbazia di San Leonardo di Siponto in Lama Volara, sulla suggestiva, altamente artistica Natività, in una struttura, minuziosamente colma di particolari architettonici del mirabile Romanico Pugliese, di cui tante tracce monumentali di elevatissima magistralità compaiono in molte delle nostre chiese, riportate nei manuali di Storia dell’Arte ad esemplificare lo stile classicamente molto elegante e raffinato.

In quella “San Leonardo” in “Lama Volara” e, successivamente, altrimenti detta di Siponto, e ancora delle Matine, o abbazia di Santa Maria dei Teutonici, a ricordo dell’antico splendore dei Cavalieri Teutonici e poi Cavalieri di Malta, proprietari e custodi di notevoli e innumerevoli patrimoni, disseminati dappertutto. E proprio qui, in questa monumentale antica abbazia, riportata, dopo secoli di abbandono, agli antichi fasti dall’opera encomiabile dei mai troppo compianti arcivescovi Vincenzo D’Addario e Michele Castoro ed affidata, successivamente, alla Comunità religiosa di consacrati dei “Ricostruttori nella Preghiera”, si diceva in inizio, è stato allestito un molto grandioso presepe, in continuità di stile perfezionista, un altamente magnifico presepe, ideato dall’eccelso artista sipontino Sante De Biase, e dallo stesso realizzato con la collaborazione artistica e fattiva, nella costruzione e nell’approntamento e nell’innalzamento della imponente quanto maestosa struttura portante, opera assai elegante dei coadiutori in arte presepiale: Renato Gravinese; Giorgio Telera; Leonardo Trotta; Giulio Del Nobile; Pio Ciuffreda; Nicola Palumbo. L’autrice delle statue in terracotta (di cm 30 ca.), in primo piano, è Valentina Cavadini dei “Ricostruttori nella Preghiera”.

Allestimento assai complicato, la struttura, che ha richiesto mesi di intenso lavorio di equipe, di squadra, animata dall’estro in alto rilievo e dalla passione flammea, in armonia di arte bella, ravvolgente e srotolante in visioni fiabesche a sedurti e condurti in “Eden” perduti. Ma ricercati e ritrovati e ricreati per magia di fantasia e trasporto di sentimento in vago immaginario, sempre in fuga, carpito per possibilità visionaria in balenio folgorante. E all’esterno della pregevolissima abbazia, risplende l’incantevole portale, ricamato nel Romanico Pugliese, intessuto in espressione somma, da incanto, di sculture e bassorilievi, a dir poco, più che stupendi nell’intreccio estetico, in armonia superiore del composito gusto Romano, di classica bellezza, sposato in scolpiture concordanti con moduli orientali del Bizantino, qui di casa, fino ai primi dell’anno Mille, per essere affiancato, ad integrazione convergente, dal modello normanno, in una splendida fusione, così, di elementi stilistici, atti ad innalzare cattedrali e abazie e bassorilievi, nella migliore e perfetta fattura e riuscita produzione.

L’artistico presepe di Sante De Biase nello scrigno dell’insuperata abbazia “teutonica” di San Leonardo di Siponto

Creandosi un proprio originale stile, riportato nei manuali di Storia dell’Arte, ed esemplificato di facciate e portali, a fregi e finestre monofore ed anche bifore, a deliziosa strombatura di sconvolgente bellezza in eclettica classicità, riformata per tendenze e gusti a perfetta crogiolatura per senso estetico. Ma il portale di San Leonardo in Lama Volara, anticipato da un protiro, a lusso sontuoso, a fare mostra grandiosa con le sue colonne dai leoni ruggenti alle basi e grifi incantati alle sommità, ha qualcosa di straordinariamente unico nel suo intreccio di arabeschi sfarzosi e bassorilievi scolpiti per iconografie a tema religioso, a disegnare e mettere, per raffigurazione stilizzata, scene madri del Cristianesimo. E ci vediamo, fra l’altro, il viaggio di un pellegrino, che cavalca un asinello, diretto alla grotta di San Michele Arcangelo (tuttavia, potrebbe essere anche San Leonardo intento, con l’asino, a circoscrivere un territorio a lui concesso, perimetrato dal percorso del Santo con l’asino in una intera giornata, come si legge nella sua agiografia), e ,soprattutto, l’arrivo dei Santi Magi alla Natività. Senza dimenticare, a dedicazione dell’abbazia, la scultura, sempre in bassorilievo del Santo Leonardo di Noblac, protettore dei carcerati e dei galeotti, mostrare le catene della liberazione.

E’ celebre il famoso detto, ormai in estinzione: “Hamma jè a meneje u firre a Sande Lunarde”, per ricordare l’affrancamento del carcerato, che avanzava “pa lenghe strascenune”, strascinava di baci, leccando, il terreno, e, flagellandosi, inginocchiato, raggiungeva l’altare del Santo, dove un frate gli metteva alla gola un giogo, un cerchio di ferro (apribile), in segno di penitenza e di liberazione dalle colpe commesse, degne di reclusione. E, così, allargando il significato, ci si riferisce con il detto, di cui sopra, ad ogni uscita da guai e impicci. E anche, in senso scherzevole, per persone assillanti, importune, e fastidiose. Ma in questa magnifica abbazia, nella sua “taberna”, una volta meta di ristoro per pellegrini verso la grotta dell’Arcangelo Michele, lungo la Sacra Via Longobardorum, e ricovero e rifugio di pastori e pecore transumanti, che intrecciavano, da maestri casari, cavallucci, maialini e pupine, che facevano splendenti di sorrisi gioiosi i volti dei bambini, inorgogliti dai piccoli e graziosi “trofei” di pasta di cacio. E ancora in quell’abbazia, dove il ventuno giugno di ogni anno, al solstizio d’estate, dal vetrino multicolore del foro della volta, cala un raggio sulla meridiana, disegnando, là, sul pavimento una rosa di luce sotto gli occhi di una moltitudine di visitatori, catturati nell’incanto. Ma è proprio in questa abbazia, riportata agli antichi fasti, che è stato installato in mostra, per il periodo natalizio, il magnifico e grandioso presepe concordato e voluto dal dinamico Rettore Don Ciro Mezzogori dei “Ricostruttori nella Preghiera”, presepe assai sontuoso, opera progettuale dell’eccellente artista sipontino Sante De Biase da lui ideato, disegnato e realizzato dallo stesso, insieme ai summenzionati artisti presepiali, con tanta sapienza e dovizia di particolari, che fanno la differenza. E, così, in equipe artistica, con Sante si sono attentamente ingegnati e impegnati alla mirabile realizzazione, dicevo, gli artisti presepiali: R. Gravinese; G. Telera; L. Trotta; G. Del Nobile; N. Palumbo; P. Ciuffreda, che hanno superato non poche difficoltà per innalzare la struttura portante. Una preziosissima ricostruzione, in incantevole continuità di stile, dell’abbazia, entro cui collocare le scene presepiali, in splendido respiro religioso.

Una struttura sfarzosa, cesellata nel più puro stile del Romanico Pugliese, guardando agli elementi architettonici, ivi presenti, in perfetta realizzazione per estro e precisione, andando, talvolta, anche oltre. Molto puntigliosa la ricostruzione, assai minuziosa, del mattonato perimetrale, quasi a calce di antiche maestranze, nel colore tipico delle intemperie del tempo, che scorre e fugge, e fugge senza mai voltarsi a guardare dietro, alle sue spalle. Il mattonato, ben incastrato e visibile in ogni suo manufatto, appoggiato a metà sull’altro, fare ragnatela di linee e piccoli perimetri, ad allungarsi e congiungersi in quelli molto più grandi e, insieme, raggiungere le mura della struttura, in verticale, l’altezza, ben ragguardevole, e la maestosità dei circa tre metri, in dirittura di pietre squadrate, realizzate dalla eccellente maestria del De Biase e altri dell’equipe, di cui sopra, in poliuretano a mattoni, e, diresti, calcificati perfettamente, a tenere la volta. Al di sotto della quale, esternamente, verso la sua sommità, in giuntatura armonica, scorrono, in bello stile grecato, archetti e arcatelle, a basso rilievo, a inghirlandare in graziosa prospicienza, l’intero perimetro dell’ammaliante struttura presepiale.

Sulla quale si dischiudono, poi, tre grandi aperture, a far da ingresso all’occhio del visitatore, nelle profondità prospettiche. E, al centro, la più ampia, spalancata ad arco a tutto sesto, che si alza per ben oltre un metro fin sotto la greca, ad immettere lo sguardo nella sua visione complessiva d’insieme, che rimanda ad altre angolazioni la veduta, che si lascia scoprire, lasciando intravedere il tutto ad altre fenditure, poste obliquamente in magnifiche due bifore, a tutto sesto, divise a metà, da colonnette graziosissime, sulle cui basi poggiano due bracci curvi tangenti, che s’inarcano a sostenerle a prezioso motivo ornamentale. E il boccascena, a perfetta curvatura a tutto sesto, e le raffinatissime bifore a far strada all’occhio, ammaliato dalle profondità e dalle lontananze, in magica evanescenza prospettica.

E ti pare e non ti pare di scorgere il tutto, ficcando lo sguardo attraverso le sue fenditure artistiche e lo spostarsi da una all’altra, rapiti da estatico senso di ammirazione, e persi nell’intenso piacere delle meraviglie, visivamente fruibili da angolazione ad altra, postate in direzioni sceniche separate, ma, antologicamente, in insiemistica prodigiosa, rappresentativa del clima favoloso del sano e santo pauperismo dell’ambiente della Natività, che preferisce greppie e stalle a reggie e palazzi dorati. E qui il De Biase e compagni d’arte sono stati mirabili sin dalla luminosa scultorea, da autentici maestri lapicidi, in stilistica imitazione creativa delle architetture, realizzate in sapiente estetica portante, che ha avuto come faro e come traguardo la perfezione esecutrice della originale composizione presepiale, immaginata, ideata, pensata, e guardata, opera incantevole già nel suo splendido bozzato architettonico del più puro Romanico Pugliese. E lungo tutto il perimetro scorrono, in tanto armoniosa composita eccellenza, in serie, colonne semincassate agli angoli e all’arco scenico e alle bifore, a sostenere l’intera struttura portante, in magico colpo d’occhio, a rapida e ammaliante veduta d’insieme. E già questo potrebbe bastare, se l’occhio curioso, rapito dal bello, non indirizzasse la sua luce nell’interno della struttura.

E qui a scoprire, per incanto, la favola del paesaggio, in agglomerato architettonico di edilizia medievale, in convergenza di stile con l’Abbazia, anzi, in immaginazione idealizzata, i fabbricati della stessa, esemplificati di fascinosi cortili, troneggiati da costruzioni in perfetto Romanico, con bifore e ingressi a tutto sesto, a creare, così, magiche scenografie serpeggianti attraverso stradine e scalinate, che fanno un fantastico labirinto di case e viuzze, entro cui lo sguardo affattucchiato si smarrisce, in affascinamento estetico. E ti pare, quasi, di camminarci e abitarvici, socchiudendo e riaprendo l’occhio in quel fantastico meandro architettonico, a urbanistica fiabesca, percepita visibile per diverse angolazioni di vedute complementari. Quasi scorgere il mondo teutonico che lì, in San Leonardo in Lama Volara, fu fiorente, e dimorò per oltre cinque secoli, sostenendo, ospitando, assistendo e anche curando. E, ancora, poi, lungo scalinate aggiranti e tornanti si alzano edifici dalle porte romaniche a tutto tondo e quelle gotiche ogivali a sesto acuto, sormontate, in affaccio stilistico e in lussuosa serie, da ben quattro leggiadrissime bifore, armoniose in tutte le sue parti, a lasciarci lì, entrare in dolce immaginazione evocativa, e scorgervi affiorante alla luce dalle nebulosità del passato, tutto un universo che si credeva seppellito nelle arche del Tempo.

E poi cortili e androni, raggiunti da scalinate volteggianti, in misterioso affascinamento del bello, che cela e non cela dimore in stile, ad apparire per intere o a metà o a quarti, purchè le si guardino da appostamenti diversi, nel gioioso e intenso piacere di vedere ciò che non si è potuto guardare, e che è possibile scorgere da altra angolazione, e da diverse altre ancora. E, poi, slanciato, contro il cielo, lo stupendo pinnacolo, a forma ottagonale, tal che torre che si apre, a belle merlettature prospicienti, a contenervi l’aguzza piramide apicale, e coronare, così, magnificamente, nell’alto, l’intero, assai prezioso, complesso abbaziale di San Leonardo a prevalente stile Romanico, ma con sontuose tracce dell’arabesco, e del gotico ogivale e di quello Normanno, raffigurati in magnifiche architetture dal Maestro Sante De Biase, e da altri dell’equipe, di cui sopra, magistralmente diretta dallo stesso in verosimile bottega umanistico-rinascimentale.

Ne è venuto fuori un autentico gioiello d’arte, incastonato nello scrigno dell’insuperata abbazia “teutonica”, sita fra il Candelaro e l’antica Siponto, lungo la via dei pellegrini, che porta alla Sacra sfolgorante Spelonca dell’Arcangelo Michele. Paesaggio, a seguire, pietroso, che si arrampica in leggera pendenza nelle “matine”, aumentare, poi, e alzarsi imponente sullo sfondo garganico, realizzato dagli stessi con tecniche e materiali semplici, in commistione d’impasto di gesso, colla e scagliola, strisciato ed espanso su polistirolo frantumato, sagomato, già prima ancora, in asperità rocciose. Ma, anche, gemma, gioiello, si staglia, in tanta arte, scultorea, nel primo piano una finestra molto sfarzosa nel suo ammaliante arabesco, che colpisce per la sua impressionante e nitida precisione di ricami e rabeschi, di sconvolgente raffinatezza, che ruba la scena e rapisce l’occhio per quel mirabile ribollio creativo, a delirio d’arte.

E che dire ancora delle meravigliose statue, sempre in primo piano, in argilla, languidamente rossastra, opera splendida dell’artista comasca Valentina Cavadini. Figlia d’arte della rinomata e quotata pittrice Adriana Profita, dalla quale Valentina, ancora bambina, dai tre anni in su, ha appreso le prime “magie” della tavolozza, amorevolmente impartite, e assimilate sin dalla sua tenera età, ed esercitate e sperimentate con gli anni. Mamma pittrice, figlia pittrice, ma poi Valentina, da sé e da sola, in autonomia alchimistica, ha cominciato a darsi alla scultura, realizzando nel tempo opere assai pregevoli. E la sua vena creativa l’ha condotta, or non è molto, e in questo Natale, sospinta dalla curiosità creativa a cimentarsi nella fabbricazione di statue presepiali da collocare nella sfarzosa struttura architettonica del Maestro de Biase, entrando e immaginandosi nello stile e nell’arte della mirabilissima composizione abbaziale. Ne son venute fuori, quasi incanto, magnifiche statue presepiali di circa cm 30, e a scendere in prospettiva. In argilla venosina, cotte nella bottega dell’artista sipontino Antonio Robustella, da una vita a dar prova di ceramiche notevoli, le figure statuarie di Valentina hanno un qualcosa di magnificenza nella ruvida imperfezione delle terre cotte, fatte per essere tali e non altro nella statuaria d’arte, che si configura nella sua incantevole fisionomia di tempi, fermati con la fantasia creatrice.

E ci vedi, nelle sue statue, fattezze, tratti espressivi e colori del bello antico, e sembrano forgiate al modo del ‘700, e sono state realizzate per questo Natale e per la struttura abbaziale dell’eclettico artista apicale, a tutto tondo, Sante De Biase, in una simbiosi artisticamente empatica, tanto ragguardevole e tanto ammirevole. E i pastori della Valentina, in religiosa, pure, estatica genuflessione, e le popolane al pozzo, riprese nei tratti distintivi dell’incanto, e il pastore della meraviglia catturato dallo splendore ineguagliabile dell’astro della notte Santa, e altra popolana, con cesta di frutta, incastonata sull’uscio di casa, a porta ogivale, e che è intenta a venire al presepio, rapita dal Santo Mistero, e il tutto ne fanno una gemma scolpita nella bellissima struttura medievale di San Leonardo, costruita con arte mirabilissima dal De Biase e dal suo bravo e operoso corteggio comitativo nelle persone di R. Gravinese; G. Telera; L. Trotta; G. Del Nobile; N. Palumbo; P. Ciuffreda. E quelle popolane, in idillio, intente ad attingere acqua dalla cisterna, riprodotta, in cesellate sculture (a basso rilievo), per autentica e magistrale precisione, in quelle formelle, riportanti lo stemma gentilizio barocco della nobile Famiglia Caetani, a forma di cartiglio, e la figura del Santo Leonardo, e paiono in scolpiture incantevoli per l’indiscussa e indiscutibile maestria “rinascimentale” dell’artista Sante, che non mostra tentennamenti davanti alla sordità della materia, da lui plasmata e asservita docilmente al suo profondo senso dell’arte. E ci vorresti attingere, in quella cisterna, il “bello artistico” con le acque del “limpido antico”.

Altra gemma, davvero, i bassorilievi della cisterna trafugati da mani sacrileghe, opera di un acuto spirito demiurgico, ribollente, e mai in quiete, riprodotta e riportata alla visione ammirata di quanti la conobbero, e delle generazioni che non la videro, se non nel nostalgico, amaro racconto degli anziani. E, poi, ancora, e finalmente, in primissimo piano la Natività, con Maria genuflessa, dal Celeste Vestito, in Santissima conpunzione, contemplare, da contemplata, il Divino Bambinello in fasce, con San Giuseppe, in vesti un poco castigate per quel marrone terroso, che si staglia a figura santa, con la Vergine, chiusi e incatenati nel Mistero della Venuta del Salvatore, a mezzo del pargolo Divino. E in tanto, così grandioso idillio, che effonde pace, si fissa l’Oasi Religiosa della Santissima Natività, riscaldata dal tepore e dal fiato dei due animali della Greppia Santa, opera pregevole, dicevo, dell’artista Valentina Cavadini. Vero è che l’Astro fra angeli inneggianti e svolazzanti per l’azzurro dello stellato, quasi non appare, però, magia dell’arte del De Biase che ha canalizzato lo splendore della Stella Cometa nel mirabilissimo foro gnomonico, da lui stesso costruito e cesellato in maniera artisticamente prodigiosa.

E, a scendere, così, il fascio di luce dorata, ad avvolgere nello splendore la Natività, lì collocata, sfolgorante in quella rosa luminosa che incendia la Sacra Famiglia di luci e fuochi profondi. E, ancora, e non se ne può fare a meno, di raccontare, in descrizione imbambolante, le luci diverse a distinguere fabbricati e dimore socchiuse e androni e cortili e scalinate e viuzze e sentieri e bifore rifulgenti nella calda luminosità per poi convergere nelle armonie luminose del primo tramonto, nel vespero soffusamente incipiente, contro il paesaggio garganico, ritratto nei colori della lontananza, a corrugamenti e fenditure vallive, stupende nella loro selvaggia conformazione, risaltato dallo splendido eremo abbaziale di Pulsano, dipinto a quieta sommità di valle scalinata, nella lontananza del fiabesco religioso.

E’ così che si disegnano all’occhio del visitatore magiche georgiche e bucoliche di sublime poesia, quasi, come dire, osservando in contemplazione, ed esprimere vivo desiderio di entrarci e viverci in quel mondo di pace serafica, dove troneggia, più alta di tutto, la Santissima Natività avvolta in quell’aura di Sommità Divina, che scema gli affanni del mondo. Ma è ora di chiudere, menzionando di molto onore e ammirazione i precitati autori di questa opera presepiale davvero monumentale, inaugurato il giorno 15 dicembre 2019 alla presenza di un folto pubblico, dopo la Santa Messa, dall’infaticabile e intrepido Padre Ciro Mezzogori, con solenne Benedizione, in continuo e fragoroso scroscio di applausi, e occhi lampeggianti di lodi e meraviglie, colte, luminose al lento calar del panno, avvolgente lo “scrigno sfarzoso”.

Lorenzo Prencipe