Manfredonia, camion trancia luci Natale in via Tribuna, intervento vigili fuoco (foto)

Questa mattina un automezzo ha tagliato un filo dell’elettricità collegato a una decorazione natalizia sita in via Tribuna, all’incrocio di via Ospedale Orsini. Il cavo elettrico pendeva pericolosamente sul manto stradale. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno agito celermente mettendo la zona in sicurezza.