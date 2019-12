Manfredonia, cittadino “Sul quartiere Croce sventola bandiera bianca” (foto)

Buongiorno, sono il Sign. Michele, leggo quotidianamente il vostro giornale on-line e lo trovo uno dei pochi strumenti che noi cittadini abbiamo per esprimere opinioni o anche per fare qualche denuncia ma sopratutto che la stessa venga ascoltata. Vi chiedo se gentilmente pubblicate l’articolo che vi allego via mail sono esausto e disperato.

Sul quartiere Croce sventola bandiera bianca

Mi accingo a scrivere queste poche parole perché come tanti concittadini sono stanco di combattere una guerra che è impossibile vincere, per cui alzo bandiera bianca, cari paesani incivili questa guerra l’avete vinta voi.

Il quartiere Croce di Manfredonia, forse è uno dei quartieri più vivi della città. Tutte le attività commerciali sono piene di clienti, la presenza di un Piccolo Teatro, accende anche una luce di speranza sulla cultura e poi comunque è un punto di snodo per il centro storico o per chi ha bisogno di mezzi pubblici per poter andare da qualsiasi parte dal Gargano ma anche collegamento per l’Italia intera. Insomma, il quartiere croce ha la potenzialità per essere un punto di partenza per una Manfredonia che cresce e si sveglia. Senza parlare di tutti quei volontari che a spese proprie hanno rimesso a nuovo giardini ed aiuole pubbliche, veramente un incommensurabile plauso a loro e al loro senso civico e per finire all’Associazione Arma Carabinieri che da sempre accompagna manifestazioni ed eventi pubblici. Come scritto sopra, un quartiere vivo e dalle enormi potenzialità.

A questa vitalità fa da contraltare un senso di inciviltà inaudito, inspiegabile. La mancanza di spiegazione non è solamente dal punto di vista di chi incivilmente deturpa il nostro quartiere ma anche da chi permette che ciò avvenga in una totale immunità.

Le scale della Chiesa Croce sono puntualmente divelte e distrutte da giovani e meno giovani barbari. Ogni scalino è luogo idoneo all’abbandono di rifiuti o come bagni a cielo aperto.

La strada del mercatino, per chi non fosse del posto via Daunia, diventa il luogo ideale per ogni tipo di inciviltà.

Puntualmente tutti i mercatanti abbandonano rifiuti senza alcuna selezione, inoltre quanto li stessi vanno via, gli abitanti della zona continuano a rilasciare rifiuti all’angolo tra via Ciamarrusti e via Daunia. Ogni santissimo giorno, anche durante i periodi di festa la gente ha preso quell’angolo come una discarica autorizzata.

Un esempio, sabato 14 dicembre c.a. l’angolo era pieno di rifiuti tanto da rendere impraticabile il marciapiede stesso. Circa alle 18:30 ho chiamato i Vigili Urbani per denunciare l’accaduto, mi è stato risposto che c’era una sola auto disponibile in tutta la città e che appena si liberava l’avrebbe mandata. Non so se questo sia mai avvenuto, ma la domenica mattina l’immondizia è triplicata. Ho richiamato i Vigli e mi hanno detto che avrebbero chiamato L’ASE. Per farla breve l’immondizia è stata rimossa solamente questa mattina 17 dicembre.

Spesso si accusa la gente di omertà, di girare la testa, il problema è un altro, gli incivili vincono sempre e la guerra contro i mulini a vento ha fatto vincere una sola volta ora perdono tutti. Io alzo bandiera bianca.

Alzo bandiera bianca ma non senza fare delle domande a me stesso ma anche a qualche lettore che avrà voglia di leggere questo articolo se mai verrà pubblicato.

Come mai oggi dalle 9 alle 12 l’ASE non ha mai risposto al telefono?

Come mai gli operatori dell’ASE raccolgono senza fare controlli o denunce?

Come mai queste azioni si ripetono da anni senza che mai qualcuno faccia nulla?

Come mai dobbiamo vivere nella sporcizia e pagare le tasse anche per i nostri concittadini incivili?

Queste domande le rivolgo non solo al personale e dirigenza ASE ma anche al corpo dei Vigili Urbani, o chiunque abbia a cuore la nostra città e viene pagato per tenerla in ordine.

Un’ultima domanda, voi avreste voglia di avere ospiti a casa vostra o nella vostra città e mostrare lo scempio di cumuli di immondizia ovunque? Io mi vergogno di Manfredonia, avete vinto voi io alzo bandiera bianca.

Si allegano documentazioni fotografiche.

