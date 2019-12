“Nettuno” Capitaneria Manfredonia, attesa per interrogatori: chiesti inizialmente 9 arresti

L’indagine

17 dicembre 2019Attesi nei prossimi giorni al Tribunale di Foggia, dinanzi al G.i.p., gliinteressanti i 4 militari in servizio presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia e uffici dipendenti, coinvolti, con altri 23 indagati, nell’operazione “” del Nucleo Speciale di Intervento del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Come riportato, si fa riferimento a un’attività di indagine diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia (Sostituti procuratori Ileana Ramundo e Marco Gambardella), con esecuzione di 4 provvedimenti cautelari, di cui 2 relativi agli arresti domiciliari (per S.M. classe 1974 nativo di Bari, e M.L., classe 1978 nativo di Manfredonia), e 2 sospensioni dai pubblici uffici per 12 mesi (per D.A., classe 1970 di Monte Sant’Angelo e N.C., residente a Manfredonia, classe 1984).

Chiesti inizialmente 7 arresti ai domiciliari, 2 in carcere

Come già riportato, il gip dello Iacovo ha solo parzialmente accolto le richieste dei pm Gambardella e Ramundo che avevano chiesto – per 17 indagati – due misure cautelari relative alla detenzione in carcere, sette agli arresti domiciliari, sette interdizioni dai pubblici uffici per un anno e un obbligo di dimora. In tal senso, la Procura di Foggia avrebbe già presentato ricorso contro il rigetto delle richieste presentate dai sostituti procuratori.

Le indagini sono durate sei mesi, essendo partite nello scorso giugno 2019.

A 23 persone notificati avvisi di conclusione delle indagini

Si ricorda come contestualmente all’esecuzione dei citati 4 provvedimenti cautelari, sono stati notificati ad altri 23 indagati avvisi di conclusione delle indagini preliminari.

Lo scorso 14 dicembre 2019, si è svolta una conferenza stampa presso la Procura di Foggia con approfondimenti relativi all’indagine. In particolare, l’Autorità giudiziaria inquirente contesta agli indagati “gravi ipotesi di reato contro la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica”.

I reati

Complessivamente, i reati sono quelli relativi a: falso ideologico e peculato. Tra le contestazioni, mancati controlli sui bollini blu, ma anche presunti falsi controlli e sequestri di reti, da parte degli operatori della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera. “Controlli e sequestri risultati completamente falsi”, come dichiarato durante la conferenza dagli inquirenti.

In particolare, la Procura di Foggia contesta ad alcuni degli indagati la “formazione di atti relativi a controllo di unità da diporto, con controllo della documentazione di bordo e delle dotazioni di sicurezza prescritte dalla normativa speciale”, con relativa attestazione della “piena regolarità con conseguente rilascio del bollino blu”.

Atto falso con valori del sangue non veritieri per selezione arruolamento

A due indagati viene contestato tra l’altro di “aver formato, in concorso tra loro” (un indagato “in qualità di pubblico ufficiale, tecnico di laboratorio in servizio presso il laboratorio analisi dell’ospedale di Manfredonia”, e un altro indagato quale “concorrente morale)” un atto falso “riportante valori del sangue non veritieri e inserendo esami virali mai sostenuti”. Il referto medico in questione è stato “successivamente consegnato al Centro Selezione della Marina Militare di Taranto (non interessata ai fatti) in occasione delle selezione per l’arruolamento dell’indagato quale volontario in ferma prefissata della Marina Militare”.

Ad altri indagati è stato contestato di aver riferito “notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete”, relative a prossimi controlli da parte di militari appartenenti alla Capitaneria di Porto.

Le intercettazioni

“Allora finiamo di fare questo verbale… ma chill l’assicurazione nun’a’te (tono scherzoso: ma quello l’assicurazione non ce l’ha,ndr)”. “Mo vediamo, vediamo. Gli mando un messaggio, gli mando un messaggio“. “Oh a facimm fa a’ assicurazion verimm nu poc eh“. “Quello sii.. dell’altra volta amm pres.. a’m. mess‘?”. “Si“. “Allora… ehh un natante. Lo mettiamo entro tre miglia?“. “Mettilo così“.

Analizzando, a titolo di esempio, una delle intercettazioni riportate negli atti, secondo la Procura di Foggia dalla conversazione in esame “emerge chiaramente il falso e al contempo la disinvoltura con cui (alcuni indagati,ndr) consumavano la condotta illecita: si capisce come, nel mentre ‘confezionavano’ a tavolino il falso verbale delle operazioni compiute, nel leggere l’assicurazione dei motori del natante – inviata via whatsapp – si rendano conto che era scaduta: in tempo reale dopo un breve summit decidono che la ‘soluzione’ più veloce è quella di far retrodatare il pagamento del premio di assicurazione si da far valere la copertura per la giornata del falso controllo (..)“.

Tribunale miliare

Da raccolta dati, successivamente al prossimo rito ordinario a Foggia, per quanti saranno interessati allo stesso, previsto un giudizio di un tribunale militare competente. Il tutto tranne in caso di assoluzione piena per gli stessi indagati.

