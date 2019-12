Perché uccidere l’Oasi Lago Salso?

L’oasi Lago Salso, una zona umida di oltre mille ettari alimentata dal fiume Cervaro, è il fiore all’occhiello della Capitanata; in territorio di Manfredonia, è parte del Parco nazionale del Gargano. Una realtà abbracciata e valorizzata dall’indimenticabile Matteo Fusilli, presidente del Parco nazionale.

Come ha ricordato Fulco Pratesi in numerose occasioni, alla fine degli anni 60, quando era ancora una riserva di caccia, il Wwf avviò qui una delle prime iniziative di tutela dell’Oca selvatica. Dopo molti decenni, quando nacque il Parco nazionale del Gargano e la caccia fu bandita, il compianto presidente del Parco Matteo Fusilli, insieme ad un gruppo di giovani e appassionati naturalisti (oggi riuniti nel Centro studi naturalistici Onlus, federata a Pro Natura, la più antica associazione ambientalista italiana), fondò l’oasi e l’omonima società di gestione, oggi partecipata dall’Ente parco con il 96% e dal Csn Onlus con il 4%.

Nel 2010 l’Oasi ha ottenuto l’affiliazione al sistema delle oasi del Wwf.

«Il Lago Salso — sottolinea Vincenzo Rizzi, Componete del CdA Oasi Lago Salso — è l’unico sito pugliese che negli ultimi dieci anni ha costantemente incrementato il numero di specie ornitiche, alcune delle quali non avevano mai nidificato o frequentato l’oasi a memoria d’uomo, come la cicogna bianca, l’airone guardabuoi, il marangone minore, il cormorano, il fistione turco, l’oca selvatica, il fenicottero, il grillaio. Mentre altre, che da molti decenni non nidificavano più nell’Oasi, sono ritornate nella zona agricola e in palude, come il tarabuso, il falco di palude, il cavaliere d’Italia, la pettegola, la calandra, l’occhione, il colombaccio, il lodolaio. Altre ancora hanno incrementato il numero di esemplari come la moretta tabaccata. Inoltre proprio nell’ultimo anno si è stabilizzata la presenza della lontra, migliore indicatore possibile sullo stato di salute ambientale di un’area umida».

di Ignazio Lippolis

fonte, articolo integrale https://www.vglobale.it/2019/12/16/perche-uccidere-loasi-lago-salso/?fbclid=IwAR1OeN-tId-51pptaF-2_75uMS6CCR22_bn8zHst5PAOICBpiCFt4euW_0I