Puglia in treno, Emiliano e Giannini al convegno Cifi

Il presidente della Regione Puglia,e l’assessore ai Trasporti Giovanni Giannini sono intervenuti oggi al convegno del CIFI “Puglia in Treno – infrastrutture, mobilità e lavoro” organizzato dal Collegio italiano ingegneri ferroviari al Politecnico di Bari. Presente il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli.

“La storia che è stata illustrata – ha detto Emiliano – è la storia di una battaglia politica senza precedenti. Oggi abbiamo esposto quello che è accaduto in questi quindici anni: stiamo premendo su tutte le ferrovie concesse perché terminino i lavori che abbiamo finanziato, stiamo portando a termine il risanamento delle Ferrovie Sud Est, stiamo intervenendo sulla rete stradale con il completamento della 275, la Talsano-Avetrana, soprattutto stiamo cercando di risolvere i problemi di viabilità connessi all’aggiramento di Bari per consentire a tutti coloro che devono scendere più a sud di avere una percorrenza più rapida e sicura.

Stiamo cercando anche di risolvere con il CIS della Capitanata, di Brindisi e di Lecce, col Presidente del Consiglio Conte, diversi problemi: tra questi la connessione tra l’aeroporto di Brindisi e la stazione centrale per consentire ai turisti di andare in Salento in treno.

Soprattutto stiamo premendo per migliorare la viabilità sul Gargano e sui monti Dauni, dove stiamo investendo somme di decine di milioni di euro per la ristrutturazione di tutte le situazioni di dissesto idrogeologico delle strade e per potenziare la rete stradale.

Bari è un nodo ferroviario importante, i lavori che abbiamo cominciato quando ero Sindaco del cosiddetto collo d’oca sono a buon punto, significa liberare il quartiere Japigia dai binari e la ristrutturazione della stazione centrale, che é la stazione di tutta la Puglia non solo dei baresi, é in corso.

Stiamo per iniziare la costruzione della stazione degli autobus, significa finalmente non scendere più a Bari per strada, ma in un posto sicuro e connesso alla stazione”.

“Possiamo registrare – ha aggiunto Giannini – l’impegno assunto dal Ministro – che ha ufficializzato la decisione del Governo di stabilire la sede per il Mezzogiorno dell’ANSF, agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, a Bari. Ha fatto seguito immediatamente da parte della Regione l’ipotesi di un’individuazione logistica presso la vecchia aerostazione di Bari Palese”.