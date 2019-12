“Ecco il Riassunto del 2019 manfredoniano”

Dal Commissariamento del Comune al caso Samara; dall’apertura del sexy shop ai programmi di Rai 2 che parlano di Manfredonia.

Riassunto del 2019 manfredoniano dalla pagina facebook di Manfredonia Shitposting.

Eccolo:

“1) Viene sciolto il comune e arriva il commissario

2) I ragazzi con problemi seri si vestono da Samara

2 bis) Apre il nuovo cinema all’aperto al cimitero per vedere i ragazzi del punto 2 (va va)

4) Marasco diventa l’eroe di Rai 2



5) Apre un sexy shop a Manfredonia e i genitori si lamentano (però poi comprano il cell ai figli di 6 anni e si sa che internet è un posto sicuro fatto di unicorni e arcobaleni)

6) Manfredonia diventa famosa in tutta Italia grazie a Marasco e tutti ci vedono come semplice e pura merda.

7) Anche quest’anno Kapa sta qua a scrivere invece di chiudere la pagina.

8) I tombini sul lungomare continuano ad esplodere, dando luogo a simpatici siparietti in lingua vernacolare”.

La pagina Manfredonia Shitposting

“Manfredonia Shitposting è una pagina creata per prendere in giro tutti e tutto, possiamo denunciare quello che altri non possono fare, possiamo usare un linguaggio offensivo per molti e se non vi sta bene vi invitiamo a seguire la pagina “Amici di Facebook di tutte le età”.

Utente medio: “Eh ma voi vi guardate allo specchio? Perché prendete in giro gli altri?” Admin Kapa: “Io mi prendo in giro da solo già…così come gli altri admin…stem già inguaiet” Utente medio: “Io vi denuncio” Admin Kapa: “Vado a defecare”