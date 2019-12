Spacciava tramite Instagram, arrestato 24enne

La Polizia di Stato ha proceduto all’arresto in flagranza di un ragazzo 24enne italiano, abitante in zona centrale a Montecatini Terme, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare nella decorsa giornata il ragazzo, a seguito di mirati servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Montecatini Terme, diretto dal Vice Questore dott.ssa Ferasin, , è stato trovato in possesso di numerose dosi di sostanza di tipo hashish e marjuana pronte per lo spaccio per un peso complessivo di oltre un etto, diverso materiale solitamente usato per il confezionamento in dosi dello stupefacente e una bilancina di precisione.

Lo stupefacente veniva ceduto ai giovani della Valdinievole, in particolar modo a ragazzi adolescenti.

La consegna avveniva direttamente presso l’abitazione del ventiquatrenne, il quale accoglieva in casa gli acquirenti, dopo essere stato contattato attraverso il social network “Instagram”.

Proseguono incessanti i controlli nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico e nelle principali piazze della movida montecatinese nell’ambito dell’operazione Natale in Sicurezza.

Su disposizione del PM di turno, Dottor Curreli, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Pistoia.

