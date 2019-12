Negli anni la tradizione dei Mercatini di Natale si è diffusa in tutta europa: passeggiando tra i mercatini è infatti possibile trovare prodotti artigianali di ogni tipo e specialità gastronomiche tipiche.

Potrai perderti a cercare ogni tipo di oggetto che riguardi il Natale, decorazioni per l’albero, statuine per il presepe, luci e addobbi artigianali. Una visita ai mercatini di Natale può essere l’occasione per trovare regali originali.

Tuffati nell’atmosfera natalizia dei mercatini di Natale.

Vi aspettiamo nel cuore di Zapponeta il 21 22 23 dalle Ore 18 alle 21.