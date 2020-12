“Area grigia” al Lastaria di Lucera “per sicurezza pazienti e operatori”

Lucera, 17 dicembre 2020. Al fine di garantire la massima sicurezza dei pazienti in attesa di ricovero e in considerazione del mutato bisogno assistenziale, è stata realizzata presso il plesso ospedaliero Lastaria di Lucera la cosidetta zona di “area grigia”.

Si tratta di una sorta di zona “filtro” che ha la finalità di accogliere i pazienti, bisognosi di ricovero in acuzie, per il tempo strettamente necessario ad escludere con certezza una infezione da Sars-CoV2 in corso.

La permanenza dei pazienti, con sintomatologia sovrapponibile a quella da Covid, in tale area, seppure limitata nel tempo, consentirà il loro successivo trasferimento in totale sicurezza presso i reparti di Medicina e di Lungodegenza e Geriatria, al fine di garantire la massima tutela degli altri degenti, in considerazione della particolare fragilità dettata dall’età e dalle concomitanti condizioni cliniche.

Per tale finalità, si è disposto il trasferimento dei posti di degenza della Struttura Complessa di Geriatria, diretta dal Dott. Massimo Zanasi – Direttore del Dipartimento “Medico-Geriatrico e Riabilitativo” – dall’ala sinistra del secondo piano Blocco E al piano terra (ex – UDT – Degenza Territoriale) e la trasformazione della stessa struttura in un modulo di “Geriatria – Area grigia” di degenza geriatrica con 12 posti letto, di cui 3 in stanza singola. Le risorse umane e strumentali saranno le stesse afferenti alla Struttura Complessa di Geriatria.

Afferiranno alla suddetta “area grigia” i pazienti provenienti dal Pronto Soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia, ad esclusione dei codici rossi.

Inoltre, per rispondere al bisogno assistenziale del territorio e in considerazione delle nuove professionalità acquisite dal Dipartimento Medico – Geriatrico e Riabilitativo” potranno afferire all’“area grigia” anche i pazienti con indicazione al ricovero nei reparti per acuti, provenienti dall’ambito dell’attività ambulatoriale del Dipartimento del plesso ospedaliero Lastaria di Lucera.

In entrambi i casi, i pazienti saranno accolti in una stanza singola presso l’area grigia della Struttura Complessa di Geriatria e solo a conclusione di ogni opportuno iter diagnostico, volto alla ricerca di sintomi o segni di patologia Covid correlata, compreso l’esecuzione di tamponi per un lasso di tempo necessario ad escludere l’infezione, potranno essere trasferiti in un’altra stanza di degenza o reparto.

L’area grigia della Struttura Complessa di Geriatria è fornita di adeguati percorsi “pulito-sporco” per i degenti e per il personale nonché aree di “vestizione e svestizione” per il personale stesso. Dopo ogni passaggio di un paziente, sarà effettuata opportuna sanificazione del percorso utilizzato.

“L’area grigia è particolarmente utile in un momento di crescita dei casi di ricovero, soprattutto di persone anziane, per patologie respiratorie anche post influenzali tipiche del periodo invernale, e quindi per patologie no Covid – sottolinea il Commissario Straordinario del Policlinico Riuniti di Foggia Dott. Vitangelo Dattoli. Le condizioni di sicurezza per i pazienti e per gli operatori rappresentano la stella polare dell’azione riorganizzatrice del Policlinico Riuniti che consentirà di tutelare al massimo il plesso ospedaliero No Covid del Lastaria di Lucera”.