Cecità e La peste: due romanzi del passato per capire la pandemia

Cosa vuol dire leggere? Vuol dire viaggiare per mondi, ancorarsi a un tappeto volante e lambire i lembi di un passato remoto o di un roboante futuro.

Leggere però non solo sinonimo di evasione: la lettura è un ausilio per comprendere il presente. La narrativa, levigata dei suoi elementi accessori, è l’espressione di una percezione dello scrittore-artista.

Oggi, con la pandemia in corso e persi tra i meandri dello spettro dei colori regionali e dei dpcm, possiamo recuperare due romanzi fondamentali per capire il presente tramite le letture del passato.

Cecità è un romanzo del Premio Nobel per la letteratura Josè Saramago pubblicato nel 1995; il titolo originale in portoghese è “Saggio sulla cecità”.

Pur trattandosi di narrativa l’idea di Saramago è quella di offrire la sua visione universale su una realtà incolore dove un’epidemia di cecità si diffonde inspiegabilmente in tutto un paese non identificato.

I personaggi non hanno un nome e vengono identificati tramite il loro mestiere e il loro ruolo nella società.

Non abbiamo più nomi, abbiamo casi, abbiamo ruoli. Abbiamo un numero: il paziente zero.

Le persone diventano dati statistici.

Lo stile unico dello scrittore ci descrive, come in un lungo flusso di coscienza, le varie fasi della crisi epidemica, la ghettizzazione dei malati in strutture fatiscenti, la separazione dei familiari, la crisi esistenziale dovuta all’esponenziale andamento del contagio e poi l’exploit, la disumanizzazione, la perdita di se stessi nell’incertezza.

Samarago descrive un exploit violentissimo ed iperbolico in cui gli esseri umani, privi di vista, perdono qualsiasi punto di riferimento; vi è una vera e propria negazione della coscienza, della religione e delle gerarchie sociali. Si può dire che Saramago descriva la psicosi collettiva consequenziale all’epidemia, spinte dalla fame e dall’impossibilità di soddisfare i propri bisogni primari.

A venticinque anni di distanza possiamo dire che un’epidemia la stiamo vivendo davvero; Cecità rimane un romanzo incredibilmente attuale, seppur estremo, controverso e dalle immagini incredibilmente potenti. Uno scritto sicuramente non per deboli di cuore.

“L’idea era uscita dalla testa del ministro in persona. Era, da qualsiasi lato la si esaminasse, un’idea felice, se non perfetta, sia per quanto riguardava gli aspetti meramente sanitari del caso sia per le implicazioni sociali e le conseguenze politiche. Finché non si fossero appurate le cause, o per usare un linguaggio adeguato, l’eziologia del mal bianco, come, grazie all’ispirazione di un assessore fantasioso, l’indecorosa cecità aveva cominciato a essere designata, finché non si fossero trovare la terapia e la cura, chissà, magari un vaccino per prevenire l’insorgenza di casi futuri, tutte le persone che erano diventate cieche, nonché quelle che vi fossero entrate in contatto fisico o in vicinanza diretta, sarebbero state radunate e isolate, in modo da evitare ulteriori contagi, i quali, nel verificarsi, si sarebbero moltiplicati più o meno secondo ciò che matematicamente si suole denominare come progressione geometrica… In sostanza si trattava di mettere in quarantena tutta quella gente, secondo l’antica prassi ereditata dai tempi del colera e della febbre gialla, quando le imbarcazioni contaminate o solo sospette di infezione dovevano rimanere al largo per quaranta giorni… Potrebbero essere quaranta giorni, ma anche quaranta settimane, o quaranta mesi, o quarant’anni, bisogna però che non escano. Adesso rimane da decidere dove li metteremo”.

(Spezzone tratto dal romanzo Cecità)

Nel 1947 Albert Camus, maestro francese dell’esistenzialismo, pubblicò invece il suo La Peste.

Il romanzo parla, come si intuisce dal titolo, di un’epidemia di Peste a Orano, città dell’Algeria. Camus scandaglia in modo approfonditissimo vari aspetti della malattia; dall’iniziale incredulità davanti al crescente aumento di topi morti, alla difficoltà dei medici a farsi credere, ai problemi economici derivanti dalle chiusure- Orano è descritta come una brulicante e attiva città portuaria- senza dimenticare l’intervento tardivo e impaurito delle autorità. Per quanto il titolo originale del romanzo di Saramago contenga la parola “saggio” nel romanzo di Camus il tono è decisamente più descrittivo, quasi documentaristico; la capacità analitica del Premio Nobel per la Letteratura francese sconvolge per l’attinenza al presente e conferma come le grandi menti siano scollegate dai tempi in cui vivono e adattabili a qualsiasi epoca storica.

E’ commovente inoltre come si parli dell’esilio, delle separazioni forzate tra le persone, divise per forza di cose dalla contagiosità del morbo, così come non si può non empatizzare con il vasto range emozionale che spinge i cittadini tra i lidi della speranza e la deriva della disperazione.

Nel 1947 era da poco conclusa la Seconda Guerra Mondiale: per Camus la peste è metafora del Male, incarnata nello spettro del nazismo. Il malanno si diffonde tramite i germi della propaganda.

La peste è un romanzo narrato tramite le parole del dottor Rieux, un uomo razionale e di scienza e che combatte subito per il riconoscimento della peste e per la sua trattazione. Soltanto l’oggettività e la coerenza possono soffocare i focolai del Male; La peste è incontrollabile, la psicosi collettiva è dietro l’angolo e mostra tutta la l’assurdità e la contraddittorietà in una società civile e libera. La logica non sottovaluta ma valuta, analizza e risolve; il dottor Rieux agisce con raziocinio, non viene soffocato dai sentimenti e dalla paura, ma allo stesso tempo non smette mai di amare. I religiosi e gli atei devono imparare a riconoscere nel Male un nemico comune; il nazismo è stato sconfitto ma i bacilli possono rimanere dormienti per decenni.

Ai tempi di pandemia bisogna imparare a essere come il dottor Rieux.

“Da questo momento si può dire che la peste ci riguardò tutti. Finora, nonostante la sorpresa e la preoccupazione suscitate da questi eventi straordinari, ognuno dei nostri concittadini aveva continuato come poteva a dedicarsi alle proprie occupazioni, al proprio posto. E così doveva senz’altro essere in seguito. Ma dopo che furono chiuse le porte, tutti si accorsero, compreso il narratore, di essere sulla stessa barca e di doversene fare una ragione. Così, per esempio, un sentimento privato quale la separazione da una persona amata divenne improvvisamente, sin dalle prime settimane, quello di un’intera popolazione e, insieme con la paura, il principale motivo di sofferenza di quel lungo periodo di esilio.”

(Spezzone tratto da La peste di Camus)

A cura di Lorenza Guerra, Manfredonia dicembre 2020