Chiuso il tesseramento di Fdi, Casarella: “Attrattivi di gente nuova”

(StatoQuotidiano, ore 20:37). “È indubbio che dietro questo risultato ci siano le ultime Regionali, che ci hanno visti raggiungere l’11.2%, primo partito del centrodestra di Capitanata. E poi, come preconizzava Pinuccio Tatarella, siamo diventati la casa di tutto un popolo che non si riconosce nella sinistra”. Chiuso il 15 dicembre il tesseramento di Fdi a quota 1500 tessere, il coordinatore provinciale Giandonato La Salandra commenta il risultato, anche in tempo di pandemia: “Non è stato semplice impegnare con la tessera nel 2020, come non è stato semplice gestire burocraticamente le adesioni”.

Date le tessere, potrebbe essere indetto il prossimo anno il congresso nazionale, come si vociferava: “Non sappiamo se si svolgerà, se venisse indetto cominceremmo -dice Gianvito Casarella, di Cerignola, dirigente nazionale di Fdi- dai congressi cittadini, ma, a parte il Covid, non sappiamo nemmeno se ci saranno impegni più ‘alti’ tipo le elezioni politiche, in tal caso rimanderemmo l’appuntamento”.

Dopo l’uscita dal suo ruolo di co-coordinatore Franco Di Giuseppe, La Salandra resta l’unico coordinatore provinciale. “Se dovesse essere affiancato, l’unico che potrebbe esprimere un suo nome è Giannicola De Leonardis– spiega Casarella- il consigliere regionale che ha ottenuto 8mila voti, questa è politica, democrazia, le altre ipotesi non stanno in piedi. Non si deve pensare che esista sempre solo Foggia con i suoi consiglieri comunali in corsa, esiste tutta la provincia in cui Giannicola ha le carte da giocare”.

Foggia ha totalizzato la maggior parte delle tessere, circa 1000, com’era prevedibile. Del resto alle regionali due consiglieri comunali di Fdi come Bruno Longo e Ciccio D’Emilio, nonché De Leonardis, sono partiti verso la sfida barese.

Scorrendo i nomi degli attuali tesserati non c’è quello di Paolo Dell’Erba – che ha dichiarato in consiglio regionale la sua indipendenza anche dalla civica di Fitto-, non si registra l’iscrizione di Anna Maria Fallucchi, la candidata più votata della Capitanata, ci si aspettava un passo verso il partito di Giorgia Meloni da parte del presidente della provincia Nicola Gatta, almeno in via ufficiosa. Casarella è netto: “Siamo stati attrattivi di gente nuova, anche il Foggia aveva dei ‘signor nessuno’ quando era in serie A. Meglio così, invece che andare a rimescolare altre situazioni”.

Ha scelto invece la tessera di Fdi il consigliere comunale Alfonso Fiore, anche se questo non implica un medesimo passo nell’assemblea di Palazzo di città, dove resta capogruppo degli indipendenti. A marzo si dovrebbe votare per il rinnovo del consiglio provinciale, a maggio sono fissate le elezioni comunali a Candela dove il sindaco Nicola Gatta potrebbe avere come avversario Nino Santarella che questa carica l’ha ricoperta per due mandati dal 2006. “Noi appoggeremo Nicola Gatta- preannuncia Gino Fusco, consigliere comunale e provinciale di Fdi- senza alcun dubbio”. Nicola Gatta è molto amico di Raffaele Fitto, Nino Santarella è un ex An. Rappresentano due politici di centrodestra rispetto ai quali le civiche degli schieramenti elettorali potrebbero avere posizioni differenti, a cominciare dalle liste di riferimento di Fi, per esempio.

Per Fdi, non si tratta solo di tessere di partito e di congressi a delinerane equlibri più definiti ma, anche, di appuntamenti elettorali e politici.

Paola Lucino, 17 dicembre 2020