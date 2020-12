“Se zona rossa in Italia garantire rimborso a chi ha acquistato biglietti treni – aerei”

Il Codacons è pronto alla battaglia legale contro Governo, compagnie aeree e società ferroviarie se scatterà la zona rossa in tutta Italia durante le prossime festività e non saranno garantiti adeguatamente i diritti dei consumatori.

“Il Governo si appresta a dichiarare tutta l’Italia zona rossa nel periodo da Natale all’Epifania, cambiando le regole quando già milioni di italiani hanno acquistato biglietti per spostarsi in treno e aereo durante le festività nei giorni consentiti dal precedente Dpcm che, come noto, permette dal 21 dicembre al 6 gennaio di far rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, e di spostarsi all’interno della propria regione nelle aree gialle ad eccezione del 25 e 26 dicembre e 1 gennaio – spiega il presidente Carlo Rienzi – Se l’Italia diventerà zona rossa nei prossimi giorni sarà impossibile per milioni di italiani utilizzare i biglietti acquistati per spostamenti in treno e aereo nel periodo delle feste, e si aprirebbe di nuovo il fronte dei rimborsi per i viaggiatori, i quali rischiano di essere nuovamente gabbati”.

“In nessun caso accetteremo soluzioni “truffa” come i voucher, perché gli utenti hanno il diritto di ottenere il rimborso integrale in denaro dei biglietti inutilizzabili, considerato che una eventuale zona rossa da Natale all’Epifania rappresenterebbe un cambiamento delle regole “in corsa” da parte del Governo, in contrasto con quanto permesso nell’ultimo Dpcm – prosegue Rienzi – In tal senso il Codacons è ponto a scendere in campo a tutela dei cittadini, dando vita ad una battaglia legale se non saranno tutelati adeguatamente i loro diritti”.