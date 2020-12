Manfredonia, 17 dicembre 2020. “Espresso l’indirizzo per l’avvio del servizio di mensa con la piena ripresa delle attività scolastiche, in presenza”. E’ quanto ha stabilito la Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia, con un recente provvedimento.

E’ stato incaricato il Dirigente competente di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione al servizio, al fine di verificare la sostenibilità economica dello stesso.

E’ stato deliberato di “riservarsi di adottare successivamente eventuali provvedimenti necessari in merito”.

LA RELAZIONE. Su relazione del Dirigente del 2°Settore, dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda

“Il Comune di Manfredonia, già da diversi anni garantisce il servizio di mensa scolastica a favore degli alunni della scuola dell’infanzia, nonché in via sperimentale, a partire dal 2017, per gli alunni della scuola primaria; per l’affidamento del servizio di che trattasi sono state espletate le procedure di evidenza pubblica e l’iter si è concluso con la stipula, avvenuta in data 01.02.2019 – Rep. 10365, del relativo contratto di appalto, tenendo conto sia dell’esigenza di garantire le finalità innanzi indicate che la necessità di contenere I costi a carico dell’Amministrazione Comunale, riducendo le previsioni finanziarie contenute negli atti progettuali all’epoca predisposti con le conseguenti riduzioni delle prestazioni da parte del soggetto affidatario del servizio;

la Commissione straordinaria con i poteri della Giunta, giusta deliberazione n. 43 del 18/03/2020, ha espresso l’indirizzo di dar corso, per l’anno scolastico 2020/2021, nei limiti della disponibilità finanziaria, al servizio di refezione scolastica a favore degli alunni della scuola dell’infanzia statale, nonché della scuola primaria a tempo pieno per le sole classi quinte per le quali il servizio è stato già attivato nell’anno scolastico 2017/2018 e fino alla conclusione del relativo ciclo scolastico; Atteso che, pur nella considerazione che il servizio mensa riveste particolare importanza sia dal punto di vista didattico che educativo, l’emergenza sanitaria in corso impone a tutti una seria e approfondita riflessione sull’opportunità di attivare il servizio entro il corrente anno; Dato atto che, dalle informazioni assunte presso le scuole cittadine, il numero di alunni che sta frequentando in presenza è notevolmente ridotto rispetto al numero complessivo degli iscritti;

Dato atto, altresì, che anche il numero di domande di iscrizione al servizio mensa, pari a 186, è di gran lunga inferiore a quello degli anni precedenti; Sentiti in merito i Dirigenti scolastici, anche al fine di assumere una decisione condivisa con quanti operano quotidianamente nell’ambito della scuola; Ritenuto opportuno, pertanto, far slittare l’avvio del servizio in previsione di una auspicata e piena ripresa delle attività scolastiche, si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito”.