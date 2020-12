Manfredonia, 17 dicembre 2020. Con recente provvedimento, il Comune di Manfredonia ha determinato di accertare, per la finalità di che trattasi, al Capitolo di entrata 255 – Esercizio finanziario 2020, la somma complessiva di € 444.930,28, di cui:

– € 236.913,97 quale somma relativa al Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in

locazione, preliminarmente assegnata a questo Comune dalla Regione Puglia con

determinazione del Dirigente Sezione Politiche Abitative n. 131 del 29.05.2020;

– € 30.000,00 (Fin_b) quale quota del finanziamento FINCOVID da utilizzare per la costituzione della agenzia per la casa;

– € 178.016,31 (Fin_c) , quale quota del finanziamento FINCOVID per il sostegno ai canoni di locazione annualità 2019, assegnata con deliberazione di G.R. n. 1724/2020, in aggiunta alla somma attribuita con la succitata determinazione del Dirigente Sezione Politiche Abitative n. 131/2020;

E’ stato deliberato di impegnare la spesa di € 414.930,28 (€ 236.913,97 + € 178.016,31) al Capitolo 5180, ad oggetto: “Legge n. 431/98 – art. 11 – Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – contributo regionale” del Bilancio per l’esercizio finanziario 2020, da utilizzare a favore dei vari conduttori di immobili che faranno richiesta;

E’ stato deliberato di prenotare la spesa di € 30.000,00, all’analogo Capitolo 5180 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2020, da utilizzare per la costituzione dell’agenzia per la casa i cui criteri di accesso saranno, successivamente, individuati dalla Regione Puglia con appositi atti.

E’ stato dato atto, in ottemperanza a quanto disposto dalla Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta con deliberazione n. 163 del 10.11.2020, che il Comune non concorrerà alla premialità regionale prevista dalla determinazione del Dirigente Servizio Politiche Abitative n. 131 del 29.05.2020, attesa l’impossibilità di cofinanziare tale intervento con fondi del bilancio comunale.

Il presente atto utilizza esclusivamente risorse assegnate dalla Regione Puglia relative al Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (art. 11 della Legge 431/98), somme che non rientrano nei limiti previsti dalla deliberazione n. 57/2017 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia.

ATTO INTEGRALE > 1489_2020