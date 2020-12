OGGETTO: EMERGENZA COVID19 – ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER IL PERIODO DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE, DI FINE ANNO 2020 ED INIZIO ANNO 2021, ORDINANZA DEL SINDACO DI FOGGIA, Franco Landella.

ORDINA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. dalla data di emanazione della presente ordinanza ed a tutto il 15 gennaio 2021 per

tutto il territorio comunale, ad integrazione dei divieti già previsti dal D.P.C.M. 3 dicembre

2020:

 la chiusura della Villa Comunale, ad eccezione del solo transito pedonale

all’interno della stessa mediante l’utilizzo degli accessi di Via Scillitani e Via

Galliani dalle ore 07:00 alle ore 14:00 e dalle 16:00 alle 20:00, nel rispetto della

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di tipologia consentita dalla

normativa vigente con l’obbligo di indossare correttamente un dispositivo di protezione

delle vie respiratorie (mascherina), fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e

per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l’uso continuativo

della mascherina, e fatta eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la

condizione di isolamento rispetto a persone conviventi;

 l’accesso ai parchi, giardini ed aree verdi non recintati è condizionato, oltre che

all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 1 – punto n. 10 – lettera “b)” del

D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, al rispetto delle seguenti ulteriori seguenti

prescrizioni:

 è consentito svolgervi esclusivamente attività motoria o sportiva in forma isolata o

in compagnia di sole persone conviventi, con divieto di svolgimento di attività

ludica di qualsiasi tipo;

 è comunque vietata ogni attività motoria e/o sportiva in forma organizzata e/o di

gruppo;

 è fortemente raccomandato l’allontanamento dall’area nel caso in cui, per il

numero elevato di fruitori, non risulti possibile mantenere il distanziamento fisico

previsto dalle norme in vigore, fermo restando l’obbligo di allontanarsi dalla

stessa area su richiesta degli organi di polizia preposti al controllo;

 la chiusura, per tutti i giorni della settimana, dei parchi giochi comunali recintati

e il divieto di accesso a quelli non recintati;

 Il divieto dell’uso delle panchine pubbliche e di ogni altro manufatto idoneo ad

essere utilizzato come seduta. E’ consentito sedersi solo in forma isolata e per brevi

periodi di riposo nell’ambito dell’attività motoria o sportiva;

 la chiusura al pubblico h24 dei Giardini Pubblici di Piazza Giordano per tutti i

giorni della settimana;

 Il divieto del consumo all’aperto di alimenti e bevande in qualsiasi contenitore;

 l’obbligo di chiusura, per tutti i giorni della settimana, di tutti i distributori

automatici H24 di alimenti e bevande, dalle ore 19:00 alle ore 06:00 del giorno

successivo, al fine di prevenire situazioni di assembramento in prossimità degli stessi,

liberamente accessibili a tutti e senza alcuna forma di controllo, attesa l’assenza di un

gestore o di personale delegato al controllo (soprattutto nelle ore serali e notturne);

nei giorni 19, 20, 25, 26, 27 dicembre 2020, 1, 2, 3 5 e 6 gennaio 2021 dalle ore 11:00 alle ore 14:00 e dalle ore 18:00 alle ore 22:00 e nei giorni 24 e 31 dicembre dalle ore 11:00 alle ore 18:00, ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020:

 la parziale chiusura al pubblico con ingresso contingentato delle seguenti aree: Via Lanza – Piazza U. Giordano (area pedonale) – Corso Vittorio Emanuele II, tratto da Via Diomede a Via Oberdan/C.so Garibaldi – Largo degli Scopari, Vico De Rosa, con divieto di permanervi o di transitarvi, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni. In tali aree, in presenza di più di quattro persone in fila in attesa dell’accesso a ciascun esercizio commerciale, ad esclusione delle farmacie e parafarmacie, è fortemente raccomandato allontanarsi dall’area chiusa al

pubblico per, eventualmente, farvi ritorno in un momento successivo, fermo restando l’obbligo di allontanarsi comunque dall’area stessa a richiesta degli organi di polizia preposti ai controlli;

 i punti di accesso e di deflusso nelle suddette aree negli orari consentiti sono indicati

in loco da apposita segnaletica e/o dal personale addetto, nonché la capienza

massima delle aree così come innanzi individuate sono disciplinati da apposito piano

anti assembramento redatto da un tecnico individuato dall’Amministrazione Comunale.

Laddove si verificasse un livello di frequentazione delle aree prossimo al limite di

capienza di ciascuna area si provvederà a restringere l’accesso ai soli residenti o

abitanti nell’ambito della stessa, fino al ripristino delle condizioni di normalità;

– il divieto assoluto di transito, nelle medesime aree per qualsiasi categoria di veicolo ad

eccezione dei mezzi di soccorso, degli organi di polizia e dei veicoli al servizio delle

persone diversamente abili titolari di contrassegno ai sensi e per gli effetti degli artt. 188

del Codice della Strada e 381 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

Nei giorni 19, 20, 25, 26 e 27 dicembre 2020, 1, 2, 3 5 e 6 gennaio 2021 per tutto il

territorio comunale ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020:

– per tutti gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)

il divieto di asporto di bevande già a decorrere dalle ore 11:00;

– la chiusura dei distributori automatici h24 di alimenti e bevande già a decorrere dalle

ore 11:00;

Nei giorni 24 e 31 dicembre 2020, per tutto il territorio comunale, ad integrazione dei

divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020:

– la chiusura al pubblico per tutte le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,

gelaterie, pasticcerie) con divieto di asporto di alimenti e bevande a decorrere dalle ore

11:00 del 24 dicembre 2020 e del 31 dicembre 2020 fino alle ore 05:00 rispettivamente

del 25 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 (fatte salve le eccezioni previste dal

DPCM del 3 dicembre 2020 per la ristorazione con consegna a domicilio, nonché per le

attività di ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, limitatamente ai

servizi erogati in favore dei propri clienti che siano ivi alloggiati ed esclusivamente con

servizio in camera);

– la chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio già dalle ore 17:00, ad

eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi

alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

nei giorni 19, 20, 24 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, 1, 2, 3 5 e 6 gennaio 2021 dalle ore

11:00 alle ore 22:00 ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020:

– il divieto di stazionamento per le persone, nelle seguenti zone della città :Via Dante;

Largo degli Scopari; Via Duomo; Piazza Del Lago; Piazza Pericle Felici; Piazza De Sanctis;

Piazza Mercato; Piazza Martiri Triestini; Piazza Cesare Battisti; Via Oberdan; Piazza Padre Pio; Piazza De Gasperi; Corso Cairoli; Piazza Marconi; Corso Garibaldi (da Via Duomo a Corso Vittorio Emanuele II); Via Lanza; Piazza Giordano; Corso Vittorio Emanuele II; Piazza Federico II; Via Arpi (tratto tra piazza Baldassarre e Museo Civico) e aree limitrofe, Piazza Italia, Piazza Goeppingen, Quartiere Ferrovia (V.le XXIV Maggio, Via Podgora, Via Isonzo, Via Monte Sabotino, Via Montegrappa, Via Monfalcone, Via Monte San Michele, Via Bainsizza, Via Fiume, Via Piave, Via Trento, Via Pola, Via Trieste, Via Gorizia, Via Zara).

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza resteranno valide anche in caso di eventuali

sopravvenute disposizioni governative e/o regionali nella parte in cui queste dovessero

contenere disposizioni meno restrittive.

AVVERTE CHE

– ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato le violazioni del decreto legge medesimo ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4 comma 1 del D.L. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00 e con le sanzioni accessorie ivi contemplate.

– gli esercizi commerciali per i quali venga accertata la violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza saranno assoggettati alla chiusura temporanea con obbligo di non proseguire l’attività con conseguente segnalazione al Prefetto per l’adozione del

provvedimento di chiusura ad 5 a 30 giorni.