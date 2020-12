Foggia. Incidente in via del Mare: due feriti in codice rosso

(StatoQuotidiano.it, ore 20.50). Foggia, 17 dicembre 2020. Due feriti in ospedale in codice rosso. È il bilancio del grave incidente stradale avvenuto questo pomeriggio alle 18.30 in via del Mare a Foggia.

Per cause ancora al vaglio della Polizia Locale intervenuta sul posto, una Mercedes classe A, è uscita fuori strada andandosi a schiantare contro un albero.

Sul posto gli agenti della Polizia locale

I due occupanti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e da personale del 118 e trasportati al pronto soccorso in codice rosso. Ancora non so conoscono le loro condizioni.

FOTO ENZO MAIZZI