Foggia, rinnovo cariche nei Gal: stamattina la conferenza stampa

Foggia, 17 dicembre 2020. FOGGIA – Il rinnovo delle cariche all’interno dei Gal territoriali: è questo il tema al centro della conferenza stampa che si terrà stamattina, giovedì 17 dicembre 2020, con inizio alle ore 10, nella sede provinciale di CIA Agricoltori Italiani di Capitanata in via Piave 34. L’incontro con i giornalisti sarà utile per una serie di importanti comunicazioni riguardanti l’immediato futuro dei Gruppi di Azione Locale in provincia di Foggia.

Alla conferenza stampa interverranno: Onofrio Giuliano, presidente Gal Tavoliere; Michele Ferrandino, presidente provinciale CIA Capitanata; e Raffaele Carrabba, presidente regionale di CIA Agricoltori Italiani Puglia.