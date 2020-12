Foggia. Soppressione “Diritto di Tribuna” dei consiglieri laici, nota Ordine Avvocati

Occorre, prima di ogni altra cosa, rinnovare la fiducia e la stima nei riguardi dei tre Professionisti che sono stati individuati, quali rappresentanti del libero Foro, in seno al Consiglio Giudiziario di Bari, così come va ulteriormente rimarcata la stima e la collaborazione nei confronti del Presidente della Corte di Appello di Bari, dott. Francesco Cassano, e del Procuratore Generale presso la medesima Corte, dott.ssa Annamaria Tosto.

“Lo sconcerto è reso ancor più profondo non riuscendo ad individuare traccia di una sola ragione che possa giustificare tale iniziativa”

Lo sconcerto è reso ancor più profondo non riuscendo ad individuare traccia di una sola ragione che possa giustificare tale iniziativa, soprattutto in considerazione che il diritto in parola, dal momento della sua introduzione, è stato esercitato dai componenti laici in maniera esemplare senza alcun nocumento per il sereno e regolare funzionamento del Consiglio Giudiziario.

Diviene allora inevitabile spiegarsi i motivi di fondo che hanno indotto i proponenti a sostenere tale involuzione del regolamento nel senso di una preconcetta e profonda sfiducia e una grande disistima nei confronti dell’Avvocatura in generale, dei Consigli dell’Ordine e, infine, dei Consiglieri giudiziari laici. Tale impostazione tradisce la inaccettabile idea che l’Avvocatura sia da considerarsi soggetto estraneo alla Giurisdizione e che questa invece sia patrimonio nella esclusiva disponibilità e gestione della Magistratura. Questo pensiero, tuttavia, è di una arretratezza concettuale e culturale sconfinata, in quanto non soltanto in aperto contrasto con i principi generali del nostro Ordinamento e della Carta Costituzionale, ma in grave distonia con la posizione assunta da autorevoli esponenti della Magistratura che hanno sostenuto, già da diversi anni, l’importanza del contributo dell’Avvocatura nella gestione del Servizio Giustizia: tra i primi possiamo ricordare il Presidente Emerito della Corte di Cassazione Giovanni Canzio, nonché il Presidente della Corte Francesco Cassano e la Procuratore Generale Annamaria Tosto. Allo stesso modo il Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, Piero Curzio, in occasione della sua prima uscita nella sede dell’Ordine degli Avvocati di Bari ha espresso l’importanza della necessaria e indispensabile collaborazione con gli Organi di rappresentanza dell’Avvocatura.