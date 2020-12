In onore del “bomber del Gargano” Rocco Augelli scuola calcio ‘Academy’

San Giovanni Rotondo, 17 dicembre 2020. La scuola calcio ACADEMY SAN GIOVANNI nasce nel 2015 nella città di San Giovanni Rotondo e inizia gli allenamenti negli impianti sportivi del Garden Sporting Center , un progetto calcistico giovanile che punta alla crescita dei ragazzi sia dal punto di vista fisico-sportivo che educativo orientata verso il modello dello sport come “SCUOLA DI VITA”, un cammino che ha prodotto già notevoli soddisfazioni sportive che riprenderà non appena finirà questo periodo di pandemia.

“Anche per affrontare con grinta e determinazione la sua malattia, come faceva con i suoi avversari”

“Purtroppo, come molti sanno, la dipartita del nostro giovane concittadino Rocco Augelli , noto attaccante del calcio pugliese, ha scosso le coscienze di tutti – riferisce Filippo Viola, presidente dell’Academy San Giovanni – ; durante la sua carriera calcistica, iniziata sin da quando aveva 5 anni nella città di Torino insieme a suo fratello gemello Paolo, è stato educato al fair play e ai sani valori dello sport che ha portato nella vita a tutti i livelli.. anche per affrontare con grinta e determinazione la sua malattia, come faceva con i suoi avversari, fino al triplice fischio finale dell’arbitro.

Il luminoso esempio di Rocco ha lasciato a noi tutti una miniera di valori sportivi e di vita che devono continuare a vivere ma soprattutto devono essere trasferiti nelle future generazioni; questi sono i motivi che ci hanno fatto decidere, con il permesso della famiglia di Rocco, di intitolare la nostra scuola a ROCCO AUGELLI con la certezza che lui sarà la nostra “stella polare” che ci guiderà a formare atleti forti dentro e fuori. Desidero ringraziare a nome di tutti anche il fiduciario CONI di San Giovanni Rotondo, l’amico Stefano De Bonis, per averci stimolato a valutare questa idea ”.

La riunione tra lo staff dirigenziale dell’ACADEMY SAN GIOVANNI e la famiglia di Rocco – presenti la mamma Bina, il papà Stefano e il fratello Paolo – è avvenuta sabato 12 dicembre u.s., alle ore 10,30, presso il centro sportivo “Garden Sporting Center”. Il Presidente, insieme ad altri collaboratori, dopo aver spiegato i motivi del perché intitolare l’ACADEMY al loro caro figlio, ha accolto con commozione il nulla osta da parte dei familiari di Rocco, pertanto da oggi l’ACADEMY SAN GIOVANNI modifica la sua denominazione in

ACADEMY “ROCCO AUGELLI” .

“Un’idea, quella di intitolare la scuola calcio a Rocco – racconta Granatiero Gaetano, socio del “Garden Sporting Center” -, nata prima di tutto per trasmettere i suoi solidi valori, le grandi capacità relazionali e l’impegno dimostrato dentro e fuori i campi da calcio a tutte le nostre squadre, ma in particolare ai bambini che iniziano per la prima volta a calcare i campi di gioco. Una scuola che non deve essere solo insegnamento delle regole, ma anche di rispetto, amicizia, generosità e altruismo. Un insegnamento, quello di Rocco, che deve valere soprattutto fuori da rettangolo verde”.

A margine del nostro comunicato evidenziamo parte della lettera scritta dal nostro arcivescovo S.E. rev.ma mons. p. Franco Moscone alla famiglia di Rocco e letta da fr. Carlo Laborde in occasione della s.messa del trigesimo.

“L’eredità che vogliamo cogliere da Rocco è la sua capacità di combattere per il bene e per il bello”

“L’eredità che vogliamo cogliere da Rocco è la sua capacità di combattere per il bene e per il bello. Lo ha fatto come calciatore, attaccante nella Eccellenza pugliese, dove era conosciuto come la “Gazzella del Gargano”; ma lo ha fatto con ancora più forza e convinzione nella lotta contro il male che lo assalì aggredendo il suo corpo.

Il cancro non ha potuto vincere però la sua anima e la sua volontà, rimasta forte e modello di professionalità ed amicizia, come già lo erano state durante l’attività agonistica. La vita non si misura dal numero di anni , ma dalla qualità data e lasciata in essi: Rocco di qualità di vita ne ha profusa e ce ne ha lasciata in abbondanza; a tutti noi l’impegno di fare tesoro. Ringrazio con voi il Signore per averci dato il dono di Rocco e prego perché lenisca il dolore dei cuori e dia la forza di lottare ogni giorno per il bello ed il buono come ha fatto Lui“.

Scuola Calcio

Academy “Rocco Augelli”

San Giovanni Rotondo, 17.12.2020