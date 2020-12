Landella: “Foggia, numeri COVID inquietanti: 2434 contagi”

Foggia, 17 dicembre 2020. “Purtroppo, quest’oggi sono costretto a emettere un’ordinanza per limitare gli assembramenti nei luoghi della città più sensibili al passeggio e all’assembramento di persone”.

“Non possiamo più assistere alle immagini dello scorso weekend, che mettono a repentaglio la salute di tutti i cittadini foggiani e non possiamo essere indifferenti ai numeri inquietanti dei contagi odierni: 2434 nuovi contagi in città, 173 ricoverati totali presso il Policlinico di Foggia, di cui 25 in Rianimazione”.

Lo dice in una nota il sindaco di Foggia, Franco Landella.

“Faccio un accorato appello alla responsabilità di tutti i cittadini foggiani e anche dei giovani. E’ vero che il Natale è sacro; ma per me è molto più importante il futuro, la vita, la salute dei miei concittadini e la futura ripartenza della città.”