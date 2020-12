(statoquotidiano, ore 19:01). Manfredonia, 17 dicembre 2020. Saranno in servizio fino al 20 gennaio 2021, per attività dell’ASE di Manfredonia, i selezionati dall’avviso pubblico dello scorso 12 novembre 2020 (che si allega integralmente in basso).

Pagina 1 (avviso pubblico)

Come già evidenziato su StatoQuotidiano.it, la selezione è stata curata dalla società Tempi Moderni Spa.

In servizio fino al 20 gennaio 2021

I selezionati (vedi elenco nella foto di copertina) sono entrati in servizio, per attività dell’ASE di Manfredonia, lo scorso 21 novembre 2020.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it

FOCUS STATOQUOTIDIANO.IT – ASE MANFREDONIA: AVVISO PUBBLICO, DIMISSIONI F.BARBONE, NUOVO A.U. RAPHAEL ROSSI