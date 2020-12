Manfredonia, 17 dicembre 2020. Con recente provvedimento, il Comune di Manfredonia ha deliberato di proporre opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.1813/2020 del 16.10.2020, con il quale il Tribunale di Foggia, a seguito di ricorso promosso dalla società “Servizi Multipli Integrati cooperativa sociale”, ha ingiunto al Comune di Manfredonia il pagamento della somma di € 51.895,90, oltre interessi e spese di procedura, per fatture per aggiornamento ISTAT relativo al servizio di assistenza

domiciliare per persone anziane e diversamente abili e integrata, nonché di telesoccorso, giusti contratti del 30.03.2010 e 12.12.2011. Tale decreto ingiuntivo, notificato con la formula esecutiva in data 26.11.2020, diverrà definitivo in mancanza di opposizione nei 40 giorni.

L’incarico per l’opposizione in giudizio è stato affidato all’Avv. Teresa Totaro.