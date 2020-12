Manovra finanziaria, iniziata la maratona. Le audizioni

Bari, 17 dicembre 2020. L’esordio nella I Commissione presieduta da Fabiano Amati, con le audizioni programmate.

Bilancio positivo per la Uil Puglia con un unico monito, la possibilità di implementare per quanto possibile le risorse per il fondo sociale. La preoccupazione del sindacato sono le nuove povertà causate dalla pandemia oltre alla preoccupazione di ulteriori vessazioni da lavoro.

Per il rappresentante dell’Università di Bari (Uniba) nessun impatto dai dati del bilancio sul tessuto universitario. Anche per la Lega delle autonomie non ci sono state osservazioni, la Lega delle Cooperative, invece ha depositato una nota agli atti della Commissione.

La CISL invoca molta attenzione agli effetti che la crisi causata dalla pandemia può provocare sul tessuto sociale. Il problema più significativo potrebbe porsi a marzo se il legislatore nazionale dovesse liberalizzare i licenziamenti, in tal caso la Regione Puglia dovrebbe essere già pronta con un piano di emergenza.

Anche l’esponente della Cisl, si pone il problema della povertà dilagante e delle maggiori risorse da investire per questa emergenza sociale. Un altro argomento sottoposto all’attenzione della Commissione dal sindacato Cisl, maggiori risorse da investire nel settore della sanità.

La I Commissione ha approvato all’unanimità il Bilancio di previsione del Consigli regionale, esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/23

La Commissione ha aggiornato i lavori alle 11.15 con la relazione dell’assessore al bilancio, Raffaele Piemontese.