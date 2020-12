San Severo, Miglio: “Morto il professor Giuseppe Colacchio”

“E’ scomparso nelle ultime ore il prof. Giuseppe Colacchio, per tutti Peppino, figura assai conosciuta ed apprezzata nella città di San Severo. Il prof. Colacchio, ricordato con affetto da tanti concittadini, è stato consigliere comunale ed assessore comunale, oltre che dirigente del P.S.D.I.”

E’ stato esponente politico di spessore per diversi lustri, prima di dedicare tempo al terzo settore, impegnato in vari contesti associazionistico culturali.

Era presidente dell’A.N.T.E.A. di San Severo e vice presidente regionale dell’associazione che si occupa di pensionati. Per alcuni decenni è stato docente di Storia alla Scuola Media Zannotti, molti suoi studenti ancora oggi ne ricordano i preziosi insegnamenti.

“A nome dell’intera Amministrazione Comunale – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – desidero esprimere il cordoglio unanime del Consiglio Comunale e della Giunta per una perdita assai grave per la nostra comunità. Peppino Colacchio ci lascia un segno indelebile, sia come professionista, che come uomo, politico e persona impegnata in maniera autentica nel mondo sociale. Alla famiglia, così duramente colpita, le sentite condoglianze del Comune di San Severo, che ha visto in Peppino Colacchio a Palazzo Celestini un protagonista assoluto negli anni decorsi”.