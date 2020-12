Vieste. L’appello: “Giù le mani dai nostri pini”

Ministro dell’Ambiente – Roma

Al Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Gargano – Monte Sant’Angelo

Al Sovrintendente ai beni culturali – Foggia

Al sindaco del Comune di Vieste

e, p.c. agli organi di stampa

GIU’ LA MANI DAI NOSTRI PINI!

Nel piazzale “Paolo VI” adiacente al campo sportivo di Vieste, all’interno del Parco Nazionale del Gargano, c’è da trent’anni un bosco di 53 pini rigogliosi, sani e vitali.

La maggior parte di essi ha tronchi dritti e chiome folte che in primavera ospitano tanti uccelli e in estate offrono frescura a chi va a sedere alla loro ombra. Qualche pianta ha parzialmente sollevato la pavimentazione della piazza e per questo motivo il Sindaco e la sua giunta li ha CONDANNATI TUTTI ALL’ABBATTIMENTO.

A noi questo non sembra un valido motivo per abbattere alberi in piena salute così come senza un valido motivo sono stati rasi al suolo quattro pini dell’adiacente villetta “Giovanni XXII, le melie di via Jenner e di via Marconi e due pini vicino la Pietra della Madonna in località “Porticello – Palude”. Infatti siamo convinti che ci sia un’alternativa all’abbattimento come ad esempio la sistemazione della pavimentazione.

Pertanto è arrivato il momento di dire basta a questo scempio e, poiché non intendiamo assistere in silenzio al taglio dei pini del piazzale “Paolo VI”, chiediamo a tutti di far sentire la propria voce al sindaco affinchè questa assurdità cessi ancor prima di iniziare in quanto non ci sembra giusto che egli da solo decida il destino di ciò che è un bene di tutta la comunità.

La presente è inviata anche al Ministro dell’Ambiente per un Suo sollecito intervento e con l’invito alla elaborazione di una legge che protegga il verde urbano dal perpetuarsi di simili mattanze.

Distintamente

Vieste, 16.12.2020

Un gruppo di cittadini di Vieste