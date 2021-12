“Ancora una volta le dichiarazioni non corrispondono al vero. Il padre non è mai stato escluso dalla vita della bambina né dai servizi sociali né dalla mamma. Il Tribunale, affidando il caso ai servizi sociali sta solo tutelando il supremo interesse della minore che, ancora oggi, non intende incontrare il padre.

I servizi da subito hanno intrapreso tutte le attività per far sì che la bambina potesse “riavvicinarsi al padre” ma, le condizioni della stessa ancora non lo permettono. Purtroppo ritengo che non sarà la Procura della Repubblica a risolvere il caso, serve ben altro forse anche una telefonata e un po’ di serenità”.

(Nota a StatoQuotidiano.it dell’avvocato Angela Masi del foro di Foggia, in replica alla nota dell’avvocato Giuseppe Falcone).