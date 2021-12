Conferita la Medaglia d’Argento al Tenente di vascello Carlo Mondelli

Manfredonia (Foggia), 17/12/2021- “Sono un Ufficiale medico della Marina Militare, vissuto per i miei primi 18 anni a Manfredonia. Segnalo conferimento della Medaglia d’Argento al Merito di Marina in favore del sottoscritto, come da Gazzetta Ufficiale n. 196 del 17.08.2021. La cerimonia di consegna di tale onorificenza è avvenuta il 14.12 u.s”.