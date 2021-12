Meteo Puglia, arriva il freddo gelido: primi fiocchi sul Gargano in serata

Foggia, 17/12/2021 – (meteopuglia) Secondo gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli fisico-matematici, saranno le regioni meridionali quelle più colpite dal freddo e anche dalle NEVICATE. Difatti, da stasera, il CROLLO TERMICO sarà avvertibile soprattutto su Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia. In particolar modo farà molto freddo sulla Puglia e la Basilicata con valori che scenderanno anche al di sotto dello zero. E la NEVE? Dalla serata di venerdì 17 dicembre i primi fiocchi cadranno sul Gargano e Appennino Lucano, Molisano e Calabrese, a quote superiori agli 800 metri. Successivamente, dalle prime ore di sabato 18 dicembre, la NEVE subirà un CROLLO a quote collinari. Dove? Fiocchi previsti sui Monti Dauni, Murgia, Sud-Est Barese e Valle d’Itria oltre che su Materano, Potentino.

Sono previsti accumuli? NO. Le mappe indicano solo fiocchi svolazzanti senza nessun accumulo. Il momento clou del freddo lo raggiungeremo nella serata di sabato 18 dicembre quando i valori saranno localmente sotto lo zero in collina. Non escludiamo comunque FIOCCHI fin verso la costa adriatica, tra Bari e Lecce, laddove i fenomeni risulteranno intensi. E poi bisogna segnalare anche il VENTO. Le raffiche da Nord Ovest e Nord Est raggiungeranno punte fino a 70 km/h con mar adriatico in BURRASCA. (meteopuglia)