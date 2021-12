Rotice “Importanti operazioni di pulizia a Siponto e Corso Manfredi”

Manfredonia (Foggia), 17/12/2021- “ RipuliAMO la città. Dalle prime ore di questa mattina sono in corso due importanti operazioni di pulizia, messa in sicurezza e ripristino del decoro urbano nella zona dell’ ingresso sud della città (Siponto, con l’eliminazione di pericoli per la viabilità) ed in Corso Manfredi.

Come informano Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia e l’Assessore alla Transizione Ecologica Giuseppe Basta le azioni di sfalcio del verde e di igienizzazione (egregiamente condotte dalla squadra del verde pubblico di Lsu coordinata da Giuseppe Gelsomino e dal team della Coop. Tre Fiammelle) rientano nel piano dell’Amministrazione per ridare dignità e decoro alla bellezza di Manfredonia, rendendola vivibile per i cittadini ed accogliente per i turisti in vista delle imminenti festività natalizie. Si invita, pertanto, la cittadinanza a collaborare rispettando le basilari norme del senso civico”.