Rotice “Lavori di rifacimento manto stradale proseguono speditamente”

Come informano Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia e l’Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Salvemini i lavori in questa zona saranno completati nella giornata di domani. Pertanto, l’Amministrazione comunale invita nuovamente i cittadini a prestare attenzione e rispettare le comunicazioni della Polizia Municipale rispetto ai divieti temporanei di parcheggio per consentire lo svolgimento delle attività del cantiere”.