Rotice “Manfredonia ha scongiurato ufficialmente il dissesto”

“E’ il miglior segnale per un nuovo inizio – commentano Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia e l’Assessore alla Programmazione e Finanza Antonella Lauriola -. Ora c’è maggiore serenità e possibilità di programmare per rialzare Manfredonia nel segno della legalità e dell’efficienza amministrativa rispetto al passato. Quello del dissesto, come detto ripetutamente ed accoratamente in campagna elettorale, era un pericolo assolutamente da evitare. Un risultato ottenuto grazie al lavoro ed all’impegno della tecnostruttura comunale, riuscita a mettere a punto uno strumento amministrativo-finanziario congruo. Priorità di questa Amministrazione – sottolineano il sindaco e l’Assessore -, seguendo i parametri della Corte dei Conti sarà quella di intensificare la fase di risanamento nella direzione del controllo trasparente della spesa, della lotta serrata all’evasione fiscale ed ogni altro tipo di illegalità, l’intensificazione del recupero crediti”.

Nuova linfa, dunque, per rafforzare l’azione amministrativa rendendo consapevole la cittadinanza della situazione pregressa ereditata come evidenziato dalla relazione dei Corte dei Conti, in cui emerge la cronica mancanza di liquidità; il carente riscossione delle entrate, con particolare riferimento a quelle di parte corrente; la permanenza in bilancio di poste di dubbia e/o facile esazione; i debiti fuori bilancio e passività potenziali per i quali non viene eseguito un costante monitoraggio”.