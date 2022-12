4 buoni motivi per scegliere eFarma come farmacia di fiducia

Fondata nel 2013, eFarma è la parafarmacia dove puoi acquistare farmaci da banco e integratori per la salute e il benessere scegliendo tra oltre 60.000 prodotti. Rivolgersi a eFarma significa non solo trovare gli articoli preferiti ma anche ricevere una consulenza da parte dei farmacisti che fanno parte del Team. Si tratta di consulenze professionali di cui potrai usufruire comodamente da casa: sono infatti più di 500 le consulenze erogate ogni giorno dallo staff medico.

Tra i prodotti disponibili troverai fitoterapici e tinture madri ma anche integratori, articoli per mamma e bambino, detergenti e disinfettanti. Per la beauty routine sono disponibili prodotti per l’igiene e la cura della persona oltre ai cosmetici per capelli, viso e corpo, e ai profumi dei migliori brand tra cui Atkinsons, Caudalie, Gucci, Coveri, Hermes e Paco Rabanne. Per gli amici animali troverai una ampia varietà di prodotti veterinari di note case produttrici.

Risparmia con i coupon eFarma

Acquistare da eFarma è vantaggioso perché avere a disposizione la consulenza di un professionista aiuta a fare la scelta giusta: va ricordato che lo staff è composto al 70% da farmacisti. Ma c’è poi un altro elemento che fa scegliere questo rifornitissimo e-shop ed è la possibilità di risparmiare, dato che spesso sono presenti offerte di grande convenienza.

Se acquistare i farmaci e gli articoli migliori è fondamentale per la salute e il benessere, non è meno importante risparmiare, e qui è possibile. Le opportunità di risparmio sono numerose e tra queste ci sono i convenienti coupon eFarma come il codice sconto DISCOUP-10 con cui potrai avere 10 euro di sconto se effettui una spesa minima di 60 euro.

Come puoi vedere con questo coupon hai la possibilità di pagare meno lo shopping che farai comodamente da casa ma soprattutto lo farai in totale sicurezza perché è un buono sconto ufficiale.

Promozioni esclusive con la newsletter

Le possibilità di risparmiare ordinando i prodotti presso eFarma sono molteplici e comprendono anche l’iscrizione alla newsletter. Ma quali sono i vantaggi reali in seguito a questa iscrizione? Tra le numerose e-mail che giornalmente ricevi arriveranno anche quelle di e-Farma con una specifica cadenza. Questi messaggi di posta elettronica, però, ti porteranno vantaggi economici assolutamente da apprezzare.

Nelle e-mail troverai informazioni sugli sconti attuali e su quelli di prossima attivazione e inoltre avrai la possibilità di cogliere le occasioni migliori perché, in qualità di iscritto, riceverai queste preziose comunicazioni in anteprima. In questo modo non solo pagherai meno i prodotti inerenti alla campagna promozionale ma non correrai il rischio di scoprire che altri utenti sono arrivati prima di te e l’articolo è esaurito.

Oltre a questi vantaggi sappi che e-Farma accoglie con un simpatico benvenuto ogni nuovo iscritto alla newsletter inviandogli un codice sconto del 5% e tante offerte esclusive.

Grandi vantaggi con il Programma Fedeltà

La parafarmacia e-Farma, come sai, lavora con l’autorizzazione del Ministero della Salute e questo la rende totalmente affidabile. Così come sono affidabili le numerose possibilità di risparmiare che offre agli utenti, possibilità che si presentano anche come Programma Fedeltà.

Questo loyalty program, studiato per premiare i clienti che comprano usualmente presso l’e-commerce, ti consente di acquisire punti per ogni acquisto effettuato.

Registrandoti al sito riceverai subito 50 punti che andranno a sommarsi a quelli che otterrai facendo acquisti: saranno proprio gli acquisti che ti permetteranno di ricevere 20 punti ogni 10 euro spesi. Una volta raggiunta la somma di 1.000 punti, avrai diritto a un buono sconto da 10 euro.

Le possibilità di accumulare punti non finiscono qui perché guadagnerai 20 punti per ogni amico invitato che effettua il primo ordine: a lui avrai fatto conoscere un sito di qualità e tu guadagnerai ePoints. Potrai ricevere, inoltre, extra-punti sulle linee esclusive.

Azzera le spese di consegna con la spedizione gratuita

Le spese di spedizione non piacciono e spesso, quando sono elevate, non è infrequente che si abbandoni il carrello. Per venire incontro agli acquirenti, l’azienda e-Farma ha predisposto una opportunità di risparmio che fa senza dubbio piacere e riguarda proprio questo aspetto.

Il brand, infatti, accorda la spedizione gratuita se fai un ordine con un importo minimo di spesa di 19,90 euro. La convenienza diventa poi ancora più marcata se approfitti di questa occasione per fare scorta di farmaci da banco, integratori, prodotti per la bellezza e per l’igiene, profumi e magari anche di articoli per i tuoi animali domestici.