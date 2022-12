Campo: “Finanziato collegamento estivo Manfredonia – Isole Tremiti”

MANFREDONIA (FOGGIA), 17/12/2022 – “Manfredonia e le Isole Tremiti anche la prossima estate saranno collegate via mare. Un servizio utile e apprezzato da residenti e turisti su cui la Regione Puglia, su mia richiesta, investirà 450.000 euro.

L’obiettivo per il 2023 è avviare la sperimentazione del servizio di ‘metrò del mare’ realizzando le fermate intermedie a Mattinata, Vieste, Peschici e Rodi Garganico, così da fare assumere a questo collegamento un più spiccato profilo di trasporto pubblico locale. I dati di traffico dello scorso anno sono stati più che confortanti – riempimento medio all’80% della motonave da 187 posti – e motivano l’ulteriore investimento in un fattore strategico per la promozione del turismo, anche quello di prossimità, e la sostenibilità ambientale del collegamento tra l’area meridionale del Gargano e la riserva marina delle Isole Tremiti”. Lo dichiara Paolo Campo, presidente della V Commissione Ambiente del Consiglio regionale.