Carapelle, un anno di solidarietà con l’Avis e gli studenti nelle scuole

Carapelle (Fg), 17 dicembre 2022 – “Riempi il tuo cuore con un gesto d’amore”. Questo slogan e un bellissimo disegno aprono il calendario 2023 dell’Avis di Carapelle, che festeggia i 20 anni di vita. Centinaia di piccole opere d’arte, realizzate dagli alunni dell’istituto comprensivo del paese dei Cinque Reali Siti, sono pervenute nella sede dell’associazione donatori. Un contest che ha visto una giuria capeggiata dal presidente Avis Massimo Samele in seria difficoltà per la scelta delle opere (una per ogni mese), visto che davvero sono stati realizzati disegni di grande valore e fattura. “Il calendario – ha detto Samele – conclude una serie di attività di sensibilizzazione alla donazione da parte del direttivo Avis di Carapelle nella scuola media e in quella primaria, che hanno risposto con grande entusiasmo grazie al supporto del dirigente scolastico e dei docenti. A tutti gli studenti e ai donatori verrà distribuito il calendario – continua Samele – mentre il 21 dicembre alle 17 sarà allestita una mostra di tutte le opere nella villa comunale di Carapelle, in concomitanza di un flash mob natalizio in cui si esibiranno gli stessi alunni delle scuole”. Il calendario comprende sei disegni realizzati da studenti delle medie ed altrettanti prodotti dai più piccoli, che frequentano la primaria.

