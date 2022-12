Comune di Manfredonia. Rimesso in funzione lo scooter dell’ASE

(comunicato stampa), Manfredonia, 17 dicembre 2022 – Da questa mattina, dopo l’interessamento dell’assessore alla Transizione Ecologica Giuseppe Basta, è stato rimesso nuovamente in funzione dopo molto tempo lo scooter che aspira le deiezioni canine di Ase spa.

Allo stesso tempo, si ricorda alla cittadinanza che nello scorso mese di luglio, il sindaco Rotice ha emanato l’ordinanza n.7/2022 che disciplina la corretta conduzione dei propri animali domestici sul territorio comunale, ribadendo l’obbligo di raccogliere le deiezioni degli stessi, nonché di dotarsi sempre di sacchetti per la raccolta e di acqua, pena multe sino a 500 euro .

Il servizio, effettuato in diverse zone della città, sarà svolto con cadenza settimanale.

La messa in funzione dello scooter non deve assolutamente costituire un’alibi per lasciarsi andare a comportamenti incivili e poco decorosi, rispetto ai quali l’Amministrazione sta intensificando i controlli della Polizia Locale.