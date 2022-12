Covid Puglia: 10 morti e 1.303 nuovi casi, il 16,79% dei test

(ANSA) – BARI, 17 DIC – Oggi in Puglia si registrano 1.303 nuovi casi di positività al Covid su 7.760 test giornalieri per una incidenza del 16,79%.

I decessi registrati sono dieci.

I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 369, nella Bat 101, nel Brindisino 127, nel Foggiano 186, nel Leccese 322, nel Tarantino 187. Sono residenti fuori regione nove persone risultate positive in Puglia. Delle 17.768 persone attualmente positive 271 sono ricoverate in area non critica (ieri 278) e 12 in terapia intensiva (ieri 13). (ANSA).